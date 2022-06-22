Fenerbahçe’den Sergio Oliveira hamlesi! Transferin şifresi: Mario Branco

Geçen sezon Roma'da kiralık olarak oynayan Sergio Oliveira için Fenerbahçe devreye girdi. Portekiz basını, Fenerbahçe'nin yeni Sportif Direktörü Mario Branco'nun, daha önce birlikte çalıştığı yıldız orta sahaya olan hayranlığına ve yakın ilişkisine dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe’nin, Porto futbolcusu Sergio Oliveira için devreye girdiği iddia edildi.

Geçen sezon Roma’da kiralık olarak forma giyen ve Konferans Ligi şampiyonluğu yaşayan Portekizli futbolcu için Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve Sportif Direktör Mario Branco kolları sıvadı.

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, Sergio Oliveira’yı gelecek sezon da kadrosunda görmek istediğini açıkladı. Ancak bonservisi alma gücü olmayan İtalyan ekibinin, 30 yaşındaki orta saha oyuncusunu yeniden kiralamayı planladığı öğrenildi.

PORTO’NUN İSTEDİĞİ BONSERVİS BEDELİ

Porto ile 2025’e kadar sözleşmesi bulunan Sergio Oliveira, Portekiz ekibinin 1 Temmuz’da başlayacak yeni sezon kamp kadrosuna dahil edildi. Ancak Portekiz ekibi, yıldız oyuncuya iyi bir teklif gelmesi halinde transferine izin verecek. Sergio Oliveira için Roma’dan 13.5 milyon euro bonservis bedeli talep eden Porto’nun müzakereye açık olduğu ifade edildi.

MARIO BRANCO HAYRAN

Fenerbahçe’de Sportif Direktör olan Mario Branco, PAOK’ta çalıştığı dönemde Sergio Oliveira’yı transfer etmiş ve başarılı futbolcuyla çifte kupa kazanmıştı. Yıldız futbolcuyla çok yakın bir ilişkiye sahip olan Branco, 19 Temmuz 2020’de yayınlanan bir röportajında “Yunanistan’daki futboluyla en iyi orta saha oyuncularından biri olduğunu gösterdi. Ülkedeki seviyeyi yükseltti çünkü o rekabetçi bir hayvan” ifadeleriyle Oliveira’ya olan hayranlığını belirtmişti.