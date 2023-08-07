Tete Fenerbahçe’nin kapısından döndü

Fenerbahçe, Brezilyalı kanat oyuncusu Tete ile ilgili transfer haberlerine ilişkin açıklama yaptı.

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Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı futbolcu Tete’nin menajerler tarafından önerildiğini, yapılan hukuki, finansal ve teknik değerlendirmeler sonucunda oyuncunun transferinin uygun olmadığı kanaatine varıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Futbolcu ve ekibi, geçtiğimiz günlerde Türkiye ziyaretinde bulunmuşlardır. Bu ziyaret esnasında adı geçen oyuncu, menajerleri tarafından kulübümüze önerilmiştir. Kulübümüz muhtemel transfer ihtimaline istinaden şartları sorgulamış ancak yapılan hukuki, finansal ve teknik değerlendirmeler sonucunda oyuncunun transferinin tarafımıza uygun olmadığı kanaatine varılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Piyasa değeri 25 milyon Euro olan Tete, geçtiğimiz sezonun yarısını Leicester City’de kiralık olarak geçirdi. Leicester City formasıyla 14 resmi maça çıkan Tete, 1 gole imza attı. (AA)