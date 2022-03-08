Fenerbahçe’den TFF’nin hakem kararıyla ilgili açıklama

Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu'nun hakemlerle ilgili verdiği devrim niteliğinde kararın ardından açıklama yaptı.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlerken 13 ismi listeden çıkardı. Hem yaş sınırı hem de kulüplerin şikayetlerini göz önünde bulunduran MHK, bu sezonu tamamlayacak hakemleri güncelledi. Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Ali Palabıyık, Abdulkadir Bitigen gibi önemli hakemlerin yer almayacağı yeni sezonda verilen kararla ilgili Fenerbahçe’den açıklama geldi.

İŞTE FENERBAHÇE’DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

“Fenerbahçe Spor Kulübü olarak sezonlardır Türkiye Futbol Federasyonu'na,

Merkez Hakem Kurulu'nun yapısına dair eleştirilerimizi, isimler değişse de aynı kalan zihniyete dair güvensizliğimizi, defaatle dile getirmiştik.

Ligimizin bitmesine 10 hafta kala Süper Lig hakem listesinde yapılan, bugüne kadar hiçbir örneği olmayan ve dolayısıyla pek çok soru işaretini barındıran bu son hamle, ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Türk futbolu adına tarihe geçecek olan bugün, bir kez daha yüksek sesle soruyoruz:

TÜRK FUTBOLU KİMLERİN ELİNDEDİR?

PERDE ARKASINDA NELER YAŞANMAKTADIR?

BUGÜN, SEZONUN GERİ KALANINDA GÖREV VERİLMEYECEKLERİ AÇIKLANAN HAKEMLERİN, BU SEZON BOYUNCA ORTA HAKEM VE VAR HAKEMİ OLARAK YÖNETTİKLERİ 150'NİN ÜZERİNDEKİ MAÇ HAKKINDA, NE DÜŞÜNMEMİZ GEREKİYOR?

KALAN VE GİDEN HAKEMLER HANGİ KRİTERLERE GÖRE BELİRLENDİ?

LİSTE DIŞI KALANLAR İÇİN NE GEREKÇEYLE BU KARAR VERİLDİ?

YÜKSEK PERFORMANSI DOLAYISIYLA GÖREV SÜRESİ 1 SEZON DAHA UZATILAN BİR HAKEM, BUGÜN NASIL BİR SEBEPLE SEZON ORTASINDA LİSTE DIŞI BIRAKILDI?

Bugün yaşananlar, Türk futbolunda yaşananlara dair duyduğumuz kaygıların hiç de yersiz olmadığını hatta bu kaygılarımızın az bile kaldığını net bir şekilde göstermiştir.

Türk futbolu böyle bir yönetim şeklini kesinlikle hak etmemektedir.

Futbolumuzun bekası adına bu soruları soruyor; yaşanan bu krizin çözüme kavuşturulmasını, hem içerisinde bulunulan paradoksun giderilmesi hem de vicdanların rahatlaması adına ilgililerden gereken açıklamaları acilen talep ediyoruz.”