Fenerbahçe’den TFF’ye Trabzonspor ve Atatürk Olimpiyat Stadı tepkisi

Fenerbahçe Kulübü, bu hafta sonu Süper Lig'de oynanacak Trabzonspor-Altay maçının Atatürk Olimpiyat Stadı'nda alınmasına tepki gösterdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Fenerbahçe Kulübü resmi sitesinden yaptığı açıklamada Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) tepki gösterdi. Sarı-lacivertli kulüp, Antalyaspor maçında taraftarların sahaya girmesiyle zeminde oluşan bozukluklar nedeniyle başka bir statta oynamak isteyen Trabzonspor’un Altay maçını İstanbul’daki Atatürk Olimpiyat Stadı’na alınmasını eleştirdi.

Fenerbahçe Kulübü, Antalyaspor maçında yaşananlar sonrasında Trabzonspor maçının İstanbul’a verilmesinin “Bir ödül” olduğunu belirtti.

FENERBAHÇE’NİN AÇIKLAMASI

“Türkiye Futbol Federasyonu tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklama ile 37. hafta Trabzonspor-Altay maçının Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağı kamuoyuna duyurulmuştur.

Görevde bulundukları süre boyunca ülke futbolunda ağır tahribatlar yaratan bu zihniyet, “bir takıma en fazla tavizi verme” hedefiyle attıkları adımlarına bir yenisini daha eklemiştir.

Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor maçında yaşanan olaylar ortadayken, bu olayların karşılığı olarak hiçbir ceza verilmemişken bir de bu yapılan resmen ödüllendirme demektir; Türkiye Futbol Federasyonu ne durumda olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Türk futbolu adına doğruları vurgulamaktan vazgeçmeyeceğimizi, bu konu vesilesiyle bir kez daha dile getirmek istiyoruz.”