Fenerbahçe’den Trabzonspor’a gönderme

Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Gaziantep FK maçı öncesi Trabzonspor'a reklam panolarından gönderme yaptı.

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Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında yaşanan 2011 sezonun tartışması devam ederken, sarı-lacivertli kulüpten flaş bir gönderme geldi.

Sarı-lacivertli kulüp yaptığı paylaşımda, “Şampiyonun kupası müzesinde olur” göndermesinde bulundu. Ülker Stadı’ndaki reklam panolarında da aynı gönderme yer aldı.

Bu paylaşımın hemen ardından bir gönderi daha paylaşan Fenerbahçe, “Tarihimize kazılı 28 onurlu şampiyonluğumuz arasında en kıymetli, en özeli “2010-11 Şampiyonluğumuz” Yaşa Fenerbahçe!” ifadeleri kullanıldı.

İşte sarı-lacivertlilerin yaptığı paylaşımlar: