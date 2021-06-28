Fenerbahçe’den yeni teknik direktör açıklaması

Fenerbahçe’de yeniden başkanlığa seçilen Ali Koç, seçim öncesi yaptığı açıklamada yeni teknik direktörü Pazartesi (bugün) duyuracaklarını belirtmişti.

Ancak, beklenen açıklamanın gelmemesi üzerine taraftarların sosyal medyada artan tepkileri nedeniyle bir duyuru yayınlayan sarı lacivertli kulüp, yeni hocayla imza aşamasına gelindiğini ancak sözleşme sürecinin nihayete ermediğini belirtti.

Fenerbahçe’den yapılan duyuruda, “Sözleşme sürecinin nihayete ermesiyle birlikte yeni teknik direktörümüz birkaç gün içinde camiamız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır” denildi.

İşte Fenerbahçe’den yapılan açıklama:

“Futbol Takımımızın yeni sezon yapılanması kapsamında, Teknik Direktör anlaşmamızı, bu sezonu ve önümüzdeki yılları kapsayacak uzun vadeli bir planlama ile yapacağımızı, daha önce camiamızın bilgisine sunmuştuk.

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu olarak, önümüzdeki sezon için mutlak şampiyonluk hedefi ile yola çıkarken, camiamızı mutlu edecek sonuçlara imza atacak teknik direktörümüzü kulübümüzün imkanları başta olmak üzere, uzun vadeli futbol aklı, oynatacağı oyun sistemi gibi detayları ile değerlendirmekteyiz.

Bu doğrultuda, bugün açıklamayı planladığımız teknik direktörümüz ile ilgili imza aşamasına gelinmiş olmasına rağmen sözleşme süreci nihayete ermemiştir. Sözleşme sürecinin nihayete ermesiyle birlikte yeni teknik direktörümüz birkaç gün içinde camiamız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.”