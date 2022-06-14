Fenerbahçe’den yeni transfer Lincoln Henrique’ye videolu ‘Hoş geldin’ mesajı
Fenerbahçe Kulübü, 4 yıllık anlaşma imzaladığı Lincoln Henrique'ye yayınladığı bir video ile 'Hoş geldin' dedi.
Fenerbahçe, Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü’nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Kulübümüz, Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique ile anlaşma sağladı. 23 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı.
2022-23, 2023-24, 2024-25, 2025-26 sezonlarında Fenerbahçemizin formasını giyecek olan Lincoln Henrique'nin Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzasında Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki hazır bulundu.
Lincoln Henrique'ye ‘Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.”
VİDEO YAYINLANDI
Fenerbahçe ayrıca, resmi Twitter hesabından Lincoln Henrique ile ilgili bir video yayınladı.
Ailemize hoş geldin Lincoln Henrique!
Şimdi #SahneBizim! pic.twitter.com/gtjpoVQE7i
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 14, 2022
Videoda “Ailemize hoş geldin Lincoln Henrique! Şimdi Sahne bizim!” denildi.