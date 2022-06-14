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Fenerbahçe’den yeni transfer Lincoln Henrique’ye videolu ‘Hoş geldin’ mesajı

Fenerbahçe Kulübü, 4 yıllık anlaşma imzaladığı Lincoln Henrique'ye yayınladığı bir video ile 'Hoş geldin' dedi.

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Fenerbahçe’den yeni transfer Lincoln Henrique’ye videolu ‘Hoş geldin’ mesajı

Fenerbahçe, Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü’nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüz, Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique ile anlaşma sağladı. 23 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı.

2022-23, 2023-24, 2024-25, 2025-26 sezonlarında Fenerbahçemizin formasını giyecek olan Lincoln Henrique'nin Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzasında Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki hazır bulundu.

Lincoln Henrique'ye ‘Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.”

VİDEO YAYINLANDI

Fenerbahçe ayrıca, resmi Twitter hesabından Lincoln Henrique ile ilgili bir video yayınladı.

Videoda “Ailemize hoş geldin Lincoln Henrique! Şimdi Sahne bizim!” denildi.

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