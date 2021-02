Fenerbahçeli Diego Perotti’nin babası: ‘Tamamen yalan!’

Fenerbahçe’nin deneyimli futbolcusu Diego Perotti’nin babası Hugo Perotti, oğlunun sakatlığı ve geleceğiyle ilgili olarak Arjantin medyasına açıklamalarda bulundu.

Ole’ye konuşan Hugo Perotti, “Perotti Türkiye’de zor günler geçiriyor. Ama bu sadece sakatlandığı ve birkaç maç kaçıracağı için değil. Roma’dan sakat geldiğini söylediler ve bu tamamen yalan. Bunlarla uğraşmak zorunda kaldı” ifadelerini kullandı.

1977-1984 yılları arasında profesyonel futbol oynayan Hugo Perotti, “Oğlumla her gün konuşuyorum. Ameliyat sonrası iyileşme sürecini İstanbul’da geçiriyor. Bundan başka bir şey yok” diyerek ayrılık iddialarını da yalanladı.

Diego Perotti’nin 23 Ocak’ta Twitter hesabından sakatlığı ile ilgili yaptığı açıklamaya değinen baba Perotti, “Sosyal medyada hesabım yok ama saçma sapan konuşmaya devam etmemeleri için açıklığa kavuşturması iyi oldu” dedi.

32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, “Yaramla ilgili çıkan haber doğru değil, dizimde herhangi bir yaralanma yok. Hamstring tendonundaki bir yaralanma nedeniyle ameliyat oldum ve mümkün olan en kısa sürede iyileşmek için tedavilere çoktan başladım” paylaşımını yapmıştı.

Las noticias que estuvieron saliendo sobre mi lesión no son ciertas, no tengo ninguna lesión en mi rodilla. Me opere de una lesión en el tendón del isquiotibial y ya comencé con los tratamientos para recuperar lo más rápido posible!

— Diego Perotti (@D_10Perotti) January 23, 2021