Fenerbahçeli Diego Perotti’nin babası: ‘Tamamen yalan!’

Fenerbahçe’nin deneyimli futbolcusu Diego Perotti’nin babası Hugo Perotti, oğlunun sakatlığı ve geleceğiyle ilgili olarak Arjantin medyasına açıklamalarda bulundu.

Ole’ye konuşan Hugo Perotti, “Perotti Türkiye’de zor günler geçiriyor. Ama bu sadece sakatlandığı ve birkaç maç kaçıracağı için değil. Roma’dan sakat geldiğini söylediler ve bu tamamen yalan. Bunlarla uğraşmak zorunda kaldı” ifadelerini kullandı.

1977-1984 yılları arasında profesyonel futbol oynayan Hugo Perotti, “Oğlumla her gün konuşuyorum. Ameliyat sonrası iyileşme sürecini İstanbul’da geçiriyor. Bundan başka bir şey yok” diyerek ayrılık iddialarını da yalanladı.

Perotti 23 Ocak’ta yalanlamıştı

Diego Perotti’nin 23 Ocak’ta Twitter hesabından sakatlığı ile ilgili yaptığı açıklamaya değinen baba Perotti, “Sosyal medyada hesabım yok ama saçma sapan konuşmaya devam etmemeleri için açıklığa kavuşturması iyi oldu” dedi.

32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, “Yaramla ilgili çıkan haber doğru değil, dizimde herhangi bir yaralanma yok. Hamstring tendonundaki bir yaralanma nedeniyle ameliyat oldum ve mümkün olan en kısa sürede iyileşmek için tedavilere çoktan başladım” paylaşımını yapmıştı.

Las noticias que estuvieron saliendo sobre mi lesión no son ciertas, no tengo ninguna lesión en mi rodilla. Me opere de una lesión en el tendón del isquiotibial y ya comencé con los tratamientos para recuperar lo más rápido posible! — Diego Perotti (@D_10Perotti) January 23, 2021

“Sezon bitmeden döner mi bilmiyorum”

Arjantinli futbolcunun ne zaman sahalara döneceğine ilişkin konuşan Hugo Perotti, “Fenerbahçe ile 2 yıl daha sözleşmesi var ve devam edecek. İyileşmesinin ne kadar süreceğini bilmiyorum ama uzun sürmeyecek. Bu sezon bitmeden takıma geri döner mi bilmiyorum” dedi.

Emre Belözoğlu ne demişti?

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Ocak ayında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

“Perotti'nin dizinde bir bağın totale yakın kopması söz konusu. Ameliyat olması gerekiyor. Durumu menajerlerine de ilettik. Süreç ne yazık ki tam ne onun ne bizim istediğimiz gibi ilerliyor. Ameliyat olması durumunda karşılıklı oturup hem kendisiyle hem menajeriyle bir karar almak durumunda kalacağız. Perotti’nin sakatlığının ciddiyetini şöyle anlatayım bu vakadan dünyada şu an 8 tane var ve 7'si trafik kazası. İlk kez bu vaka bir sporcuda görülüyor. Ameliyat gerçekleşirse oynamama süreci 3 ila 8 ay arasında gözüküyor.”

Sezon başında bedelsiz şekilde Roma’dan transfer edilen Perotti, oynadığı 4 maçta 3 gol atma başarısı göstermişti. Tecrübeli futbolcu 29 Kasım’da oynanan Beşiktaş derbisinde sakatlanmıştı.