Fenerbahçeli Jose Sosa içki şişesiyle yakalandı!

Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan performansıyla eleştiri oklarının hedefi olan Jose Sosa, geçtiğimiz gece bir mekanın çıkışında objektiflere yakalandı. Kısa süre önce eşiyle ayrılan Arjantinli yıldızın, montunun içine içki şişesi saklamaya çalışması, sosyal medyada taraftarların tepkisini topladı.

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Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Jose Sosa, geçtiğimiz gece katıldığı bir doğum günü partisinin çıkışında elinde içki şişesiyle görüntülenince tepkilerin odak noktası oldu.

İki yıl önce Fenerbahçe’ye transfer olan 36 yaşındaki futbolcu, özellikle son dönemde sergilediği kötü performans nedeniyle sarı lacivertli taraftarların eleştirilerine maruz kalıyordu. Sosa’nın sahadaki verimsiz görüntüsünün üzerine, bir eğlence çıkışı montunun içine içki şişesini saklarken görüntülenmesi tepkilerin de dozunu arttırdı.

“SOSA’YLA BİR ALAKAM YOK”

18 yıllık eşiyle ayrıldıktan sonra sancılı günler yaşayan Arjantinli futbolcu, eğlence çıkışında ünlü sunucu Özlem Yıldız ve Gamze Orman ile birlikte mekandan ayrıldı. Kameraları gören Özlem Yıldız “Benim Sosa’yla bir alakam yok” derken, yanındakilere “Sosa’nın yanına gitmeyin, taksiye binip gidin” dediği duyuldu.

İstanbul gecelerinin tanınmış simalarından Jose Sosa pic.twitter.com/NK3WddpZLe — Oyuncu (@oyuncu19O7) March 2, 2022

Jose Sosa, önceki gece Gümüşsuyu’nda bir otel çıkışı görüntülendi. Sosa’nın elindeki alkol şişesini saklaması gözlerden kaçmadı. pic.twitter.com/SuFgfXx1lL — 1907Bros (@1907Bros) March 2, 2022

Saha içi performansıyla da eleştirilen Jose Sosa, önceki gece Gümüşsuyu’nda bir otel çıkışı görüntülendi. Sosa’nın elindeki şişe ise dikkat çekti @1907Bros pic.twitter.com/R9bG9tMkFc — Laciverthaber (@laciverthaber) March 2, 2022