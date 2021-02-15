Fenerbahçeli Mame Thiam, Diyarbakır’da köy okulunu yeniledi

Fenerbahçe’nin sezon başında Kasımpaşa’dan transfer ettiği Senegalli golcü Mame Thiam, futbol sahalarında yükselen performansının yanı sıra iyilikte de alkış topluyor.

Başarılı futbolcunun kurduğu “Mame Thiam Vakfı” ağırlıklı olarak Senegal ve Afrika’daki çocuklar için yardımlarda bulunuyor. Ancak, Thiam bu kez Türkiye’deki çocuklar için yardıma koştu.

Diyarbakır’daki bir öğretmenin iletişime geçtiği Mame Thiam Vakfı, Baltacı Köyü İlkokulu’nun yenilenmesini sağladı.

Vakfın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, okulda yaşanan değişimin görüntüleri yer aldı.

Bir öğretmenin gönderdiği mesaj üzerine Diyarbakır’da bulunan Baltacı Köyü İlkokulu’nu yeniledik. Okulu 1 hafta içinde yüz yüze eğitime elverişli hale getirebildiğimiz için gururluyuz, iyi dersler çocuklar :) @Mame27Thiam pic.twitter.com/hGv3ggjBMj — Mame Thiam Foundation (@ThiamFoundation) February 15, 2021