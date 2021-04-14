Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz, Stuttgart için geri sayıma geçti

Fenerbahçe ile sözleşme görüşmelerinden olumsuz sonuçla ayrılan Ömer Faruk Beyaz, gelecek yıl Almanya ekiplerinden Stuttgart’ta forma giymeye karar verdi.

Geleceğin yıldızları arasında gösterilen ve Avrupa’nın önemli kulüpleri tarafından takip edilen 17 yaşındaki orta saha, Stuttgart ile 4 yıllık anlaşmaya vardı. Sky Sport muhabiri Max Bielefeld, Alman ekibinin kısa süre içerisinde transferi resmen açıklayacağını duyururken, Ömer Faruk Beyaz’ın Türk futbolunun önemli yeteneklerinden biri olduğunu ifade etti.

Sarı lacivertlilerle sözleşmesi 30 Haziran’da sona erecek olan Ömer Faruk Beyaz, Fenerbahçe tarihinde kaptanlık yapmış en genç oyuncuydu. Şimdilerde Fenerbahçe Teknik Sorumlusu olan Emre Belözoğlu, futbola veda ettiği maçta oyundan çıkarken kaptanlık pazubandını genç oyuncuya takmıştı.

Fenerbahçe yönetiminin sözleşme teklifini geri çevirdiği için kadro dışı bırakılan ve tek başına idman yapan Ömer Faruk Beyaz için Schalke, Borussia Dortmund, Hoffenheim, Barcelona ve Manchester United gibi takımlar da takipteydi.

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EMRE BELÖZOĞLU: “GÖZÜMÜZ KİMSEYİ GÖRMEZ”

Sezon başında Sportif Direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, Ömer Faruk’la yapılan görüşmelerle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

“Ömer süreci olumlu gitmiyor, olumlu bitecek gibi de gözükmüyor. Fenerbahçe’nin kendisine verdiği mukavelenin bence bir örneği yok. Projenin içi kendisi için olumlu şartlarda dolu ama büyük fotoğrafa bakınca süreç olumlu gitmiyor. Fenerbahçe’nin haklarını göz önüne aldığımızda gözümüz kimseyi görmez.”

MENAJERİ SİNYALİ VERMİŞTİ

Öte yandan Ömer Faruk Beyaz’ın menajeri Mehmet Eser, Ocak ayında yaptığı açıklamada genç futbolcunun Stuttgart’a yakın olduğunu söylemişti. Eser, “Stuttgart’la anlaştık. Fenerbahçe'de bir gelecek göremediğimiz için bu kararı almak zorunda kaldık. Daha fazla süre alması için gereken şartlar vardı. Ancak hoca hep diğer alternatifleri değerlendirdi” ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe altyapısında yetişen ve 2020 sezonu başında A takıma yükselen Ömer Faruk Beyaz, sarı-lacivertli forma ile 3 Türkiye Kupası, 5 de Süper Lig maçında forma giydi. Toplam 228 dakikada görev yapan 17 yaşındaki futbolcu, gol ya da asist katkısı yapamadı.

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