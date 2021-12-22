Fenerbahçeli oyunculardan Karagümrük maçı açıklaması: Utanç duyuyoruz

Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda 9 kişi kalan Karagümrük'e karşı galibiyet alamayan Fenerbahçe'de maç sonu oyuncular 'utanç verici bir durum' yaşadıklarını söyledi.

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Fenerbahçeli Dimitris Pelkas, Filip Novak ve Jose Sosa Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. 9 kişi kalan rakiplerine karşı üstünlük kuramayan sarı lacivertli oyuncular maç sonu oldukça üzgün ifadeler kullandı. Utanç duyduklarını vurgulayan Dimitris Pelkas “Çok fazla konuşmak istemiyorum. İyi değildik ve bizim için utanç verici. 9 kişi kalan rakibimizi yenemedik. Konuşmak yerine daha çok çalışmalıyız. Zaten iyi bir durumda değiliz. Çok çalışarak bu durumu değiştirmeliyiz. Türkiye’nin en iyi takımındayız. Bunu bilerek hareket etmeliyiz. Durumu değiştirmek için %100’den daha fazlasını yapmalıyız” ifadelerini kullandı.

‘İKİ OYUNCU FAZLA OLMAMIZA RAĞMEN’

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Filip Novak, utanç duyduklarını belirtti. Çekyalı futbolcu açıklamasında “Utanç verici bir durum. 9 kişi kalan takıma karşı galip gelemedik. Üzgünüz, söyleyeceklerim bu kadar” ifadelerini kullandı.

Jose Sosa ise yaptığı açıklama “Konuşacak bir şey yok. İçinde bulunduğumuz durum utanç verici. İki oyuncu fazla olmamıza rağmen kazanamadık” dedi. Arjantinli futbolcu ayrıca “Mecbur olduğum için buradayım. Maçla ilgili söylenecek tek bir kelime bile yok” ifadelerini kullandı.