Fenerbahçeli taraftarlar, Frankfurt’u Kadıköy’e çevirdiler! Almanlar biletlerini sattı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki Eintracht Frankfurt maçından önce sarı lacivertli taraftarlar Almanya'yı Kadıköy'e çevirdi. Alman taraftarlar yüksek fiyatlar nedeniyle biletlerini Fenerbahçeli taraftarlara sattı.

Ali GÜLEN

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Almanya’nın Eintracht Frankfurt takımı ile UEFA kupası ilk maçına çıkacak olan Fenerbahçe, Almanya’ya büyük coşku getirdi. Frankfurt, öğlen saatlerinden itibaren sarı-lacivertli taraftarlarla doldu. Almanya’nın finans merkezi olan şehirde Kadıköy’ü aratmayan görüntüler yaşandı.

KARABORSADA 500 EURO

Maç biletleri, karaborsada 500 Euro’ya çıktı. VIP biletleri 700 Euro’dan satılıyor. Maça gelemeyen ya da yüksek fiyat alan Alman taraftarlar da biletlerini Fenerbahçeli taraftarlara satmaya başladı. Maçta bu nedenle çok sayıda Fenerbahçeli taraftar yer buldu. Alman vatandaşı olanlar, zaten biletlerini almıştı. Saat 21.00’de başlayacak maçtan önce stadın çevresi de tıklım tıklım doldu ve tüm metrolar Fenerbahçeli taraftarları saatlerce stada taşıdı.

Fenerbahçe gibi, Frankfurt da bu yıl yeniden yapılanmaya gittiği için her iki takımın performansı merakla bekleniyor. Fenerbahçeli taraftarların coşkusu gündüz şehir içindeyken, akşama doğru stadın çevresine kaydı ve maç saatine kadar sloganlar durmadı.