Fenerbahçe’nin 2022-23 sezonu kombineleri tükendi

Fenerbahçe Kulübü, 2022-23 sezonu için bugün genel satışa çıkan kombinelerin tamamının kısa süre içerisinde tükendiğini duyurdu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla çıkan Fenerbahçe’de bu sezon için satışa çıkan tüm kombinelerin satıldığı duyuruldu.

Geçtiğimiz gün kulüp üyeleri için ön satış yapılırken, Cumartesi sabah 09.00’da genel satışa başlandı. Geceden itibaren kombine kuyruğuna giren Fenerbahçeli taraftarlar, saat 12.00 olmadan en düşük 2.950 TL ile en yüksek 21.750 TL arasında değişen tüm kombineleri satın aldı.

Fenerbahçe Kulübü’nden yapılan açıklamada, “2022-2023 sezonu kombine kartlarının satışları Fenerbahçemizin en büyük gücü olan taraftarımızın gösterdiği ilgi sonrasında tükenmiştir. Kombine kartların satışa başlanıldığı günden itibaren gösterdikleri ilgi için taraftarlarımıza teşekkür ederiz” denildi.

YÜZDE 100’DEN FAZLA ZAM GELMİŞTİ

Fenerbahçe Kulübü, bu sezonun kombinelerine son fiyatlar üzerinden yüzde 100’ü aşan bir zam uygulamıştı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kombinelere zam geleceğini “Kombinelere zam getireceğiz arkadaşlar, buna mecburuz. Ve bu zam maalesef %100'ün üzerinde olacak. Herkes elini taşın altına koyacak” ifadeleriyle duyurmuştu.