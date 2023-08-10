Fenerbahçe’nin 65 yıllık Süper Lig performansı
Fenerbahçe, 65 sezondur mücadele ettiği ligde 19 kez şampiyon oldu. Sarı-lacivertliler, lig tarihinde oynadığı toplam 2 bin 158 maçta, 1231 galibiyet, 365 yenilgi yaşarken, 3 bin 845 gol atıp, kalesinde 1906 gol gördü.
Süper Lig’de 2023-2024 sezonunun ilk haftasında 13 Ağustos Pazar günü Gaziantep FK ile karşılaşacak Fenerbahçe, lig tarihinde 66. sezonuna girecek.
Sarı-lacivertliler, Beşiktaş ve Galatasaray gibi ligde bütün sezonlarda yer alırken, sonuncusu 2013-2014’te olmak üzere 19 kez şampiyonluk ipini göğüsledi.
Fenerbahçe, lig tarihinde oynadığı toplam 2 bin 158 maçta, 1231 galibiyet, 365 yenilgi yaşadı, 3 bin 845 gol atıp, kalesinde 1906 gol gördü.
Ligdeki en kötü derecesi 10’unculuk olan Fenerbahçe, en farklı galibiyetlerini 8-1’le Samsunspor ve Kayserispor, 7-0’la da Denizlispor (2 kez), Kardemir Karabükspor, Şekerspor, Kayserispor ve Hacettepe karşısında aldı. Sarı-lacivertli ekip, en farklı yenilgilerini ise 6-1’le Aydınspor, 5-0’la da Galatasaray karşısında yaşadı.
FENERBAHÇE’NİN “EN”LERİ
Sarı-lacivertli takımın lig tarihindeki “en”leri şöyle:
En iyi derecesi: Şampiyon (19 kez). 1959, 1960-1961, 1963-1964, 1964-1965, 1967-1968, 1969-1970, 1973-1974, 1974-1975, 1977-1978, 1982-1983, 1984-1985, 1988-1989, 1995-1996, 2000-2001, 2003-2004, 2004-2005, 2006-2007, 2010-2011, 2013-2014
En kötü derecesi: 10’unculuk (1980-1981)
En iyi sezonu: 1988-1989
O
G
B
M
A
Y
P
36
29
6
1
103
27
93
En kötü sezonu: 1980-1981
O
G
B
M
A
Y
P
30
9
11
10
31
27
29
En çok maç kazandığı sezon: 1988-1989 (36 maçta 29 galibiyet)
En az maç kazandığı sezon: 1980-1981 (30 maçta 9 galibiyet)
En çok berabere kaldığı sezon: 1985-1986 (36 maçta 16 beraberlik)
En az berabere kaldığı sezon: 1991-1992 (30 maçta 2 beraberlik), 2004-2005 (34 maçta 2 beraberlik)
En az yenildiği sezon: 1964-1965 (30 maçta 1 yenilgi), 1988-1989 (36 maçta 1 yenilgi)
En çok yenildiği sezon: 1987-1988 (38 maçta 13 yenilgi)
En çok gol attığı sezon: 1988-1989 (36 maçta 103 gol)
En az gol attığı sezon: 1969-1970, 1976-1977, 1979-1980, 1980-1981 (30 maçta 31 gol)
En az gol yediği sezon: 1969-1970 (30 maçta 6 gol)
En çok gol yediği sezon: 1990-1991 (30 maçta 53 gol)
En farklı galibiyeti: 8-1 Samsunspor (1993-1994), 8-1 Kayserispor (1994-1995), 7-0 Denizlispor (1984-1985 ve 1996-1997), 7-0 Kayserispor (2004-2005), 7-0 Hacettepe (2008-2009), 7-0 Kardemir Karabükspor (2017-2018)
En farklı yenilgisi: 6-1 Aydınspor (1990-1991), 5-0 Galatasaray (1960-1961)
En gollü maçı: 8-4 Gaziantepspor (1991-1992)
En iyi gol averajı: 1988-1989 (artı 76) (103-27)
En kötü gol averajı: 1990-1991 (sıfır) (53-53), 2018-2019 (sıfır) (44-44)
SEZONLARA GÖRE PERFORMANSI
Fenerbahçe’nin, ligde geride kalan 65 sezondaki performansı şöyle:
Sezon
Derecesi
O
G
B
M
A
Y
P
1959
Şampiyon
16
13
2
1
33
8
28
1959-60
2.
38
27
6
5
88
38
60
1960-61
Şampiyon
38
26
9
3
81
29
61
1961-62
2.
38
23
7
8
64
30
53
1962-63
3.
42
24
12
2
73
28
60
1963-64
Şampiyon
34
21
11
2
55
14
53
1964-65
Şampiyon
30
18
11
1
52
13
47
1965-66
4.
30
10
12
8
32
25
32
1966-67
2.
32
17
9
6
37
20
43
1967-68
Şampiyon
32
19
11
2
38
12
49
1968-69
4.
30
13
9
8
34
25
35
1969-70
Şampiyon
30
17
10
3
31
6
44
1970-71
2.
30
14
13
3
43
23
41
1971-72
3.
30
14
11
5
37
21
39
1972-73
2.
30
16
10
4
42
17
42
1973-74
Şampiyon
30
15
13
2
39
15
43
1974-75
Şampiyon
30
15
13
2
43
18
43
1975-76
2.
30
14
12
4
40
18
40
1976-77
2.
30
12
15
3
31
17
39
1977-78
Şampiyon
30
17
8
5
48
24
42
1978-79
3.
30
15
8
7
41
23
38
1979-80
2.
30
12
11
7
31
27
35
1980-81
10.
30
9
11
10
31
27
29
1981-82
3.
32
15
11
6
48
26
41
1982-83
Şampiyon
34
18
13
3
43
20
49
1983-84
2.
34
17
11
6
46
24
45
1984-85
Şampiyon
34
18
14
2
65
25
50
1985-86
5.
36
13
16
7
40
32
42
1986-87
5.
36
13
13
10
49
39
39
1987-88
8.
38
15
10
13
45
43
55
1988-89
Şampiyon
36
29
6
1
103
27
93
1989-90
2.
34
22
4
8
70
38
70
1990-91
5.
30
12
8
10
53
53
44
1991-92
2.
30
23
2
5
81
35
71
1992-93
5.
30
18
4
8
75
41
58
1993-94
2.
30
21
6
3
69
26
69
1994-95
4.
34
20
7
7
78
35
67
1995-96
Şampiyon
34
26
6
2
68
19
84
1996-97
3.
34
22
7
5
79
25
73
1997-98
2.
34
21
8
5
61
25
71
1998-99
3.
34
22
6
6
84
29
72
1999-00
4.
34
17
10
7
59
44
61
2000-01
Şampiyon
34
24
4
6
82
39
76
2001-02
2.
34
24
3
7
70
31
75
2002-03
6.
34
13
12
9
55
41
51
2003-04
Şampiyon
34
23
7
4
82
41
76
2004-05
Şampiyon
34
26
2
6
77
24
80
2005-06
2.
34
25
6
3
90
34
81
2006-07
Şampiyon
34
20
10
4
65
31
70
2007-08
2.
34
22
7
5
72
37
73
2008-09
4.
34
18
7
9
60
36
61
2009-10
2.
34
23
5
6
61
28
74
2010-11
Şampiyon
34
26
4
4
84
34
82
2011-12
2.
40
24
9
7
70
38
81
2012-13
2.
34
18
7
9
56
39
61
2013-14
Şampiyon
34
23
5
6
74
33
74
2014-15
2.
34
22
8
4
60
29
74
2015-16
2.
34
22
8
4
60
27
74
2016-17
3.
34
18
10
6
60
32
64
2017-18
2.
34
21
9
4
78
36
72
2018-19
6.
34
11
13
10
44
44
46
2019-20
7.
34
15
8
11
58
46
53
2020-21
3.
40
25
7
8
72
41
82
2021-22
2.
38
21
10
7
73
38
73
2022-23
|2.
|36
|25
|5
|6
|87
|42
|80
Not: 2011-2012 sezonu, 34 haftalık Lig Grubu ve 6 haftalık Süper Final Şampiyonluk Grubu maçlarının birleştirilmesiyle değerlendirmeye alınmıştır. (AA)