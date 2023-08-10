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Fenerbahçe’nin 65 yıllık Süper Lig performansı

Fenerbahçe, 65 sezondur mücadele ettiği ligde 19 kez şampiyon oldu. Sarı-lacivertliler, lig tarihinde oynadığı toplam 2 bin 158 maçta, 1231 galibiyet, 365 yenilgi yaşarken, 3 bin 845 gol atıp, kalesinde 1906 gol gördü.

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Fenerbahçe’nin 65 yıllık Süper Lig performansı

Süper Lig’de 2023-2024 sezonunun ilk haftasında 13 Ağustos Pazar günü Gaziantep FK ile karşılaşacak Fenerbahçe, lig tarihinde 66. sezonuna girecek.

Sarı-lacivertliler, Beşiktaş ve Galatasaray gibi ligde bütün sezonlarda yer alırken, sonuncusu 2013-2014’te olmak üzere 19 kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

Fenerbahçe, lig tarihinde oynadığı toplam 2 bin 158 maçta, 1231 galibiyet, 365 yenilgi yaşadı, 3 bin 845 gol atıp, kalesinde 1906 gol gördü.

Ligdeki en kötü derecesi 10’unculuk olan Fenerbahçe, en farklı galibiyetlerini 8-1’le Samsunspor ve Kayserispor, 7-0’la da Denizlispor (2 kez), Kardemir Karabükspor, Şekerspor, Kayserispor ve Hacettepe karşısında aldı. Sarı-lacivertli ekip, en farklı yenilgilerini ise 6-1’le Aydınspor, 5-0’la da Galatasaray karşısında yaşadı.

FENERBAHÇE’NİN “EN”LERİ

Sarı-lacivertli takımın lig tarihindeki “en”leri şöyle:

En iyi derecesi: Şampiyon (19 kez). 1959, 1960-1961, 1963-1964, 1964-1965, 1967-1968, 1969-1970, 1973-1974, 1974-1975, 1977-1978, 1982-1983, 1984-1985, 1988-1989, 1995-1996, 2000-2001, 2003-2004, 2004-2005, 2006-2007, 2010-2011, 2013-2014

En kötü derecesi: 10’unculuk (1980-1981)

En iyi sezonu: 1988-1989

 

O

 

G

 

B

 

M

 

A

 

Y

 

P

 

36

 

29

 

6

 

1

 

103

 

27

 

93

 

En kötü sezonu: 1980-1981

 

O

 

G

 

B

 

M

 

A

 

Y

 

P

 

30

 

9

 

11

 

10

 

31

 

27

 

29

 

En çok maç kazandığı sezon: 1988-1989 (36 maçta 29 galibiyet)

En az maç kazandığı sezon: 1980-1981 (30 maçta 9 galibiyet)

En çok berabere kaldığı sezon: 1985-1986 (36 maçta 16 beraberlik)

En az berabere kaldığı sezon: 1991-1992 (30 maçta 2 beraberlik), 2004-2005 (34 maçta 2 beraberlik)

En az yenildiği sezon: 1964-1965 (30 maçta 1 yenilgi), 1988-1989 (36 maçta 1 yenilgi)

En çok yenildiği sezon: 1987-1988 (38 maçta 13 yenilgi)

En çok gol attığı sezon: 1988-1989 (36 maçta 103 gol)

En az gol attığı sezon: 1969-1970, 1976-1977, 1979-1980, 1980-1981 (30 maçta 31 gol)

En az gol yediği sezon: 1969-1970 (30 maçta 6 gol)

En çok gol yediği sezon: 1990-1991 (30 maçta 53 gol)

En farklı galibiyeti: 8-1 Samsunspor (1993-1994), 8-1 Kayserispor (1994-1995), 7-0 Denizlispor (1984-1985 ve 1996-1997), 7-0 Kayserispor (2004-2005), 7-0 Hacettepe (2008-2009), 7-0 Kardemir Karabükspor (2017-2018)

En farklı yenilgisi: 6-1 Aydınspor (1990-1991), 5-0 Galatasaray (1960-1961)

En gollü maçı: 8-4 Gaziantepspor (1991-1992)

En iyi gol averajı: 1988-1989 (artı 76) (103-27)

En kötü gol averajı: 1990-1991 (sıfır) (53-53), 2018-2019 (sıfır) (44-44)

SEZONLARA GÖRE PERFORMANSI

Fenerbahçe’nin, ligde geride kalan 65 sezondaki performansı şöyle:

 

Sezon

 

Derecesi

 

O

 

G

 

B

 

M

 

A

 

Y

 

P

 

1959

 

Şampiyon

 

16

 

13

 

2

 

1

 

33

 

8

 

28

 

1959-60

 

2.

 

38

 

27

 

6

 

5

 

88

 

38

 

60

 

1960-61

 

Şampiyon

 

38

 

26

 

9

 

3

 

81

 

29

 

61

 

1961-62

 

2.

 

38

 

23

 

7

 

8

 

64

 

30

 

53

 

1962-63

 

3.

 

42

 

24

 

12

 

2

 

73

 

28

 

60

 

1963-64

 

Şampiyon

 

34

 

21

 

11

 

2

 

55

 

14

 

53

 

1964-65

 

Şampiyon

 

30

 

18

 

11

 

1

 

52

 

13

 

47

 

1965-66

 

4.

 

30

 

10

 

12

 

8

 

32

 

25

 

32

 

1966-67

 

2.

 

32

 

17

 

9

 

6

 

37

 

20

 

43

 

1967-68

 

Şampiyon

 

32

 

19

 

11

 

2

 

38

 

12

 

49

 

1968-69

 

4.

 

30

 

13

 

9

 

8

 

34

 

25

 

35

 

1969-70

 

Şampiyon

 

30

 

17

 

10

 

3

 

31

 

6

 

44

 

1970-71

 

2.

 

30

 

14

 

13

 

3

 

43

 

23

 

41

 

1971-72

 

3.

 

30

 

14

 

11

 

5

 

37

 

21

 

39

 

1972-73

 

2.

 

30

 

16

 

10

 

4

 

42

 

17

 

42

 

1973-74

 

Şampiyon

 

30

 

15

 

13

 

2

 

39

 

15

 

43

 

1974-75

 

Şampiyon

 

30

 

15

 

13

 

2

 

43

 

18

 

43

 

1975-76

 

2.

 

30

 

14

 

12

 

4

 

40

 

18

 

40

 

1976-77

 

2.

 

30

 

12

 

15

 

3

 

31

 

17

 

39

 

1977-78

 

Şampiyon

 

30

 

17

 

8

 

5

 

48

 

24

 

42

 

1978-79

 

3.

 

30

 

15

 

8

 

7

 

41

 

23

 

38

 

1979-80

 

2.

 

30

 

12

 

11

 

7

 

31

 

27

 

35

 

1980-81

 

10.

 

30

 

9

 

11

 

10

 

31

 

27

 

29

 

1981-82

 

3.

 

32

 

15

 

11

 

6

 

48

 

26

 

41

 

1982-83

 

Şampiyon

 

34

 

18

 

13

 

3

 

43

 

20

 

49

 

1983-84

 

2.

 

34

 

17

 

11

 

6

 

46

 

24

 

45

 

1984-85

 

Şampiyon

 

34

 

18

 

14

 

2

 

65

 

25

 

50

 

1985-86

 

5.

 

36

 

13

 

16

 

7

 

40

 

32

 

42

 

1986-87

 

5.

 

36

 

13

 

13

 

10

 

49

 

39

 

39

 

1987-88

 

8.

 

38

 

15

 

10

 

13

 

45

 

43

 

55

 

1988-89

 

Şampiyon

 

36

 

29

 

6

 

1

 

103

 

27

 

93

 

1989-90

 

2.

 

34

 

22

 

4

 

8

 

70

 

38

 

70

 

1990-91

 

5.

 

30

 

12

 

8

 

10

 

53

 

53

 

44

 

1991-92

 

2.

 

30

 

23

 

2

 

5

 

81

 

35

 

71

 

1992-93

 

5.

 

30

 

18

 

4

 

8

 

75

 

41

 

58

 

1993-94

 

2.

 

30

 

21

 

6

 

3

 

69

 

26

 

69

 

1994-95

 

4.

 

34

 

20

 

7

 

7

 

78

 

35

 

67

 

1995-96

 

Şampiyon

 

34

 

26

 

6

 

2

 

68

 

19

 

84

 

1996-97

 

3.

 

34

 

22

 

7

 

5

 

79

 

25

 

73

 

1997-98

 

2.

 

34

 

21

 

8

 

5

 

61

 

25

 

71

 

1998-99

 

3.

 

34

 

22

 

6

 

6

 

84

 

29

 

72

 

1999-00

 

4.

 

34

 

17

 

10

 

7

 

59

 

44

 

61

 

2000-01

 

Şampiyon

 

34

 

24

 

4

 

6

 

82

 

39

 

76

 

2001-02

 

2.

 

34

 

24

 

3

 

7

 

70

 

31

 

75

 

2002-03

 

6.

 

34

 

13

 

12

 

9

 

55

 

41

 

51

 

2003-04

 

Şampiyon

 

34

 

23

 

7

 

4

 

82

 

41

 

76

 

2004-05

 

Şampiyon

 

34

 

26

 

2

 

6

 

77

 

24

 

80

 

2005-06

 

2.

 

34

 

25

 

6

 

3

 

90

 

34

 

81

 

2006-07

 

Şampiyon

 

34

 

20

 

10

 

4

 

65

 

31

 

70

 

2007-08

 

2.

 

34

 

22

 

7

 

5

 

72

 

37

 

73

 

2008-09

 

4.

 

34

 

18

 

7

 

9

 

60

 

36

 

61

 

2009-10

 

2.

 

34

 

23

 

5

 

6

 

61

 

28

 

74

 

2010-11

 

Şampiyon

 

34

 

26

 

4

 

4

 

84

 

34

 

82

 

2011-12

 

2.

 

40

 

24

 

9

 

7

 

70

 

38

 

81

 

2012-13

 

2.

 

34

 

18

 

7

 

9

 

56

 

39

 

61

 

2013-14

 

Şampiyon

 

34

 

23

 

5

 

6

 

74

 

33

 

74

 

2014-15

 

2.

 

34

 

22

 

8

 

4

 

60

 

29

 

74

 

2015-16

 

2.

 

34

 

22

 

8

 

4

 

60

 

27

 

74

 

2016-17

 

3.

 

34

 

18

 

10

 

6

 

60

 

32

 

64

 

2017-18

 

2.

 

34

 

21

 

9

 

4

 

78

 

36

 

72

 

2018-19

 

6.

 

34

 

11

 

13

 

10

 

44

 

44

 

46

 

2019-20

 

7.

 

34

 

15

 

8

 

11

 

58

 

46

 

53

 

2020-21

 

3.

 

40

 

25

 

7

 

8

 

72

 

41

 

82

 

2021-22

 

2.

 

38

 

21

 

10

 

7

 

73

 

38

 

73

 

2022-23

 

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Not: 2011-2012 sezonu, 34 haftalık Lig Grubu ve 6 haftalık Süper Final Şampiyonluk Grubu maçlarının birleştirilmesiyle değerlendirmeye alınmıştır. (AA)

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