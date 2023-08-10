Fenerbahçe’nin 65 yıllık Süper Lig performansı

Fenerbahçe, 65 sezondur mücadele ettiği ligde 19 kez şampiyon oldu. Sarı-lacivertliler, lig tarihinde oynadığı toplam 2 bin 158 maçta, 1231 galibiyet, 365 yenilgi yaşarken, 3 bin 845 gol atıp, kalesinde 1906 gol gördü.

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Süper Lig’de 2023-2024 sezonunun ilk haftasında 13 Ağustos Pazar günü Gaziantep FK ile karşılaşacak Fenerbahçe, lig tarihinde 66. sezonuna girecek.

Sarı-lacivertliler, Beşiktaş ve Galatasaray gibi ligde bütün sezonlarda yer alırken, sonuncusu 2013-2014’te olmak üzere 19 kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

Fenerbahçe, lig tarihinde oynadığı toplam 2 bin 158 maçta, 1231 galibiyet, 365 yenilgi yaşadı, 3 bin 845 gol atıp, kalesinde 1906 gol gördü.

Ligdeki en kötü derecesi 10’unculuk olan Fenerbahçe, en farklı galibiyetlerini 8-1’le Samsunspor ve Kayserispor, 7-0’la da Denizlispor (2 kez), Kardemir Karabükspor, Şekerspor, Kayserispor ve Hacettepe karşısında aldı. Sarı-lacivertli ekip, en farklı yenilgilerini ise 6-1’le Aydınspor, 5-0’la da Galatasaray karşısında yaşadı.

FENERBAHÇE’NİN “EN”LERİ

Sarı-lacivertli takımın lig tarihindeki “en”leri şöyle:

En iyi derecesi: Şampiyon (19 kez). 1959, 1960-1961, 1963-1964, 1964-1965, 1967-1968, 1969-1970, 1973-1974, 1974-1975, 1977-1978, 1982-1983, 1984-1985, 1988-1989, 1995-1996, 2000-2001, 2003-2004, 2004-2005, 2006-2007, 2010-2011, 2013-2014

En kötü derecesi: 10’unculuk (1980-1981)

En iyi sezonu: 1988-1989