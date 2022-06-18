Fenerbahçe’nin affetmediği Mesut Özil e-spor oyuncusu olmaya hazırlanıyor!

Fenerbahçe'de geçen sezon kadro dışı bırakılan ve Jorge Jesus'un gelmesine rağmen affedilmeyen Mesut Özil, emeklilik sonrası kariyer planını hazırlıyor...

Sozcu.com.tr

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Ocak 2021’de Fenerbahçe’ye büyük hayallerle gelen ancak istenileni veremeyen Mesut Özil, bu yılın ilk aylarında kadro dışı bırakılmıştı. ‘Evin Oğlu’ sloganı ile sarı lacivertli takıma transfer edilen Mesut Özil, Teknik Direktör İsmail Kartal ile tartıştığı için kadro dışı kalmıştı.

Yeni teknik direktör Jorge Jesus’un gelmesinden sonra da affedilmeyen 33 yaşındaki futbolcu, e-spor oyuncusu olmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşmesi bulunan ve başka takımda oynamayacağını açıklayan Özil’in menajeri, yıldız futbolcunun geleceğine dair açıklamalar yaptı. The Telegraph’a konuşan menajer Erkut Söğüt, “Artık başka hiçbir kulüpte futbol oynamayacağını düşünüyorum. Sadece Fenerbahçe olacak” dedi.

“GİRERSE ŞAŞIRMAM”

Özil’in futbol sahası dışında bir kariyer hedeflediğini söyleyen Söğüt, “Daha çok e-spor ile ilgilenecek. Kendi kendine oynayacak ve belki de bir e-spor oyuncusu olacak. Dürüst olmak gerekirse Fortnite’da gerçekten çok iyi ve bir gün rekabet içine girerse şaşırmam. M10 Esports diye bir takımı ve oyuncuları var. Almanya’da bir kumarhanesi var” ifadelerini kullandı.

Özil, M10 Esports’u eSpor ajansı ESportsReputation ile ortaklaşa olarak Ağustos 2018’de kurdu. Ekibi öncelikle FIFA’ya odaklandı, ancak sonrasında Fortnite da buna dahil oldu.

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