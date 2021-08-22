Fenerbahçe’nin Alexander Sörtloh planı!

Fenerbahçe, Norveçli golcü Alexander Sörloth'un transferi için Eylül ayına kadar bekleyecek.Kiralama teklifini reddeden Leipzig’in Sörloth’u gözden çıkaracağına inanan sarı-lacivertliler, transferin son günlerinde imza attırmayı umuyor.

İRFAN YİRMİBEŞ

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Fenerbahçe’nin Alexander Sörloth inadı bitmiyor. Sarı-lacivertliler, daha önce kiralama tekliflerini kabul etmeyen Leipzig'ten umutlu.

Fener, eylül ayına kadar Alman kulübünü bekleyecek. Leipzig'in Norveçli golcüyü bu sezon kadroda düşünmemesi sarı-lacivertlilerin elini güçlendiriyor. Fener, satın alma opsiyonuyla birlikte başarılı forveti kadrosuna katmak istiyor.

Norveçli golcü ise oynamak istiyor ve bu nedenle hocasının bu sezon kadroda düşünmemesi sebebiyle Almanya'dan ayrılmayı kafasına koydu.

Başkan Ali Koç, Helsinki maçının ardından basın açıklaması yaparken bir taraftar “Başkan, Sörloth'u getir” diye bağırmış Koç da “Sessiz olur musun lütfen” demişti.

SAMATTA’YA PEREIRA TERAPİSİ

Teknik Direk Vitor Pereira, Tanzanyalı golcü Samatta'yı kaybetmek istemiyor. Portekizli teknik adam, Samatta'ya taktiksel konuşmalarda motive edici yaklaşımda bulunuyor, geçmişinde yaptıklarını tekrarlayabileceğini anlatıyor. Tanzanyalı golcü Samatta'yaBelçika'dan bazı kulüplerin ilgisi var ancak golcü futbolcunun yüksek yıllık ücreti nedeniyle transfer resmiyete dökülemiyor.