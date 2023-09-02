Fenerbahçe’nin Ankaragücü maçı kadrosu açıklandı! Livakovic…

Fenerbahçe yarın akşam deplasmanda oynayacağı Ankaragücü maçı için kamp kadrosunu açıkladı. Sezon başında transfer edilen Ryan Kent kadroda yer almazken kaleci Livakovic, Ankara'ya götürüldü.

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen çalışma; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı.

Üç gruba ayrılan oyuncuların 5’e 2 top kapma ve pas çalışması da yaptığı antrenman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla tamamlandı.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, akşam saatlerinde Ankara’ya gidecek.

KAMP KADROSU AÇIKLANDI

Fenerbahçe’nin Ankaragücü maçı için Ankara’ya gidecek kadrosu da açıklandı. Yeni transfer kaleci Dominik Livakovic kadroda yer alırken; Luan Peres, Samet Akaydin, Omar Fayed, Ferdi Kadıoğlu, Nazım Sangare, Miha Zajc, Ryan Kent ve Emre Mor kadroda yer almadı.

Ayrıca takımdan ayrılacağı iddia edilen Miguel Crespo da kamp kadrosunda yer aldı. (AA-Sözcü.com.tr)