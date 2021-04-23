Fenerbahçe’nin avantajı kadrosu

Beşiktaş’ın art arda puan kayıplarıyla şampiyonluk havasına giren Fenerbahçe, ezeli rakibine göre daha avantajlı olduğu geniş kadrosona güveniyor. Kartal'a göre daha alternatifli bir kadroya sahip olan Fenerbahçe, son 6 haftada eksiklerden daha az etkilenecek.

Mesut Özil takıma döndü, Gökhan Gönül Kasımpaşa maçına yetişecek. Sadık, Perotti ve Altay dışında eksik kalmadı.

Merkez orta sahada Mesut'un yanı sıra Sosa, Gustavo, Ozan, Pelkas, İrfan Can ve Mert Hakan forma bekliyor.

Valencia'nın verimi forvette arttı. Hücum hattında Samatta, Thiam, Cisse, Osayi-Samuel, Sinan gibi alternatifler var.

Bekler Gökhan, Nazım, Caner ve Novak, stoperler Szalai, Serdar, Tisserand ve Lemos, savunma hattını oluşturuyor.

Altay sakat olduğu için alternatifsiz tek isim Harun. Tecrübeli kaleci sakatlanırsa eldivenleri 18 yaşındaki Osman Ertuğrul Çetin giyecek.