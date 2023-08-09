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Fenerbahçe’nin Avrupa kadrosunda değişiklik

Fenerbahçe, Maribor maçı öncesi UEFA'ya bildirdiği kadroda değişikliğe gitti.

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Fenerbahçe’nin Avrupa kadrosunda değişiklik

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Slovenya ekibi Maribor ile yarın oynayacağı maçın kadrosunu UEFA’ya bildirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Maribor maçı için UEFA listesine hafif sakatlığı bulunan Serdar Aziz’in yerine, Alexander Djiku’nun dahil edildiği belirtildi. Fenerbahçe’nin maçtan 24 saat öncesine kadar 2 oyuncu değişiklik hakkı bulunuyordu.

Fenerbahçe’nin kadrosunda şu isimler yer aldı:

Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Alexander Djiku, Luan Peres, Samet Akaydın, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Miha Zajc, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Umut Nayir. (AA)

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