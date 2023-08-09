Fenerbahçe’nin Avrupa karnesi! 257. randevu…
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında yarın Slovenya'nın Maribor takımını konuk edecek sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında 97 galibiyet, 104 mağlubiyet yaşadı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında yarın Slovenya’nın Maribor takımını konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 257. mücadelesine çıkacak.
Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında çıktığı 256 müsabakada 97 galibiyet alırken, 55 beraberlik ve 104 mağlubiyet yaşadı.
Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 335 kez havalandırırken kalesinde ise 367 gol gördü.
“KUPA 3″TE 5. SINAV
Fenerbahçe, Avrupa’nın futbolda 3 numaralı organizasyonunda 5. maçını yapacak.
Sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde daha önce yaptığı 4 maçta ikişer galibiyet ve yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 13 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 6 gole engel olamadı.
AVRUPA KUPALARI KARNESİ
Fenerbahçe’nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:
(AA)