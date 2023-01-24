Fenerbahçe’nin bonservis bedeli ödediği Bruma’ya Hollanda’dan sert eleştiri

Fenerbahçe'nin transfer sezonunun açılmasıyla PSV'den 4 milyon 250 bin Euro karşılığında bonservisini aldığı Bruma için, ''Bu yüzyılın en kötü transferiydi'' eleştirisi yapıldı.

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Fenerbahçe’nin geçtiğimiz günlerde satın alma opsiyonunu kullanarak PSV’den 4 milyon 250 bin Euro karşılığında bonservisini aldığı Bruma için Hollanda’dan sert bir eleştiri geldi.

PSV’nin efsanelerinden Van de Kerkhof, katıldığı bir podcast yayınında, “Bu hafta aldığım en güzel haber, o çocuğun (Bruma) satılmasıydı. Tüm haftam bu sayede mutlu geçti. PSV’nin bu yüzyıldaki en kötü transferiydi. Bana göre Bruma, futbolu bırakmalı” ifadelerini kullandı.

TRANSFER İDDİALARI VAR

Fenerbahçe ile 2.5+1 yıllık sözleşme imzalayan Portekizli oyuncu Ümraniyespor maçı kadrosuna dahil edilmemişti.

An itibariyle kadro dışında bulunan Bruma sarı lacivertli ekiple bu sezon 5 maça çıkmıştı. Transfer dönemi boyunca forma giyme hakkı kazanan Portekizli, kupadaki Rizespor maçının kadrosuna alınmış ancak kulübeden çıkamamıştı. Jesus’un Bruma’yı takıma eklemek istediği belirtiliyor. Ancak bunun için bir yabancının gitmesi gerek. Bruma’nın bir Körfez ekibine satılacağı da iddialar arasında.

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