Fenerbahçe’nin borcu açıklandı

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda sarı-lacivertli kulübün toplam borcu 5 milyar 977 milyon TL olarak açıklandı.

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Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, denetim kurulunu raporunu açıkladı. Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği ve bağlı ortaklıklarının 2 milyar 550 milyon TL varlıklar toplamı bulunurken, sarı-lacivertlilerin borcunun 5 milyar 977 milyon TL olduğunu söyledi.

“FENERBAHÇE ŞİKE YAPTI DİYENLER…”

Öte yandan Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Divan Kurulu Toplantısı'nda bir konuşma gerçekleştirdi.

3 Temmuz sürecine değinerek sözlerine başlayan Kızılhan, “Yargıtay 5. Ceza Dairesi beraat kararını onadı ve 3 Temmuz 2011'de onanan süreç 10 sene sonra nihayete erdi. Haksız ve hukuksuzca milyonların canını yakanlar, ‘Fenerbahçe şike yaptı’ diyenler bir kez daha hatırlanmamak üzere tarihe gömüldüler. Onur mücadelemizi kazandık, hain örgüte kurulan kumpasa baş kaldırdık. Bu hain kumpasta bedel ödeyen eski başkanımız Aziz Yıldırım'a, Şekip Mosturoğlu'na, İlhan Ekşioğlu'na ve yargılanan tüm kişilere, Fenerbahçe camiamıza geçmiş olsun demek istiyorum. Kulübümüz bu hain kumpastan alnının akıyla çıktı. Son kez masumiyetimiz tescillendi. Bu süreçte yapılan haksızlık, onursuzlukları unutmayacağız. 3 Temmuz bizim kırmızı çizgimizdir“ dedi.