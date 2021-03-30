Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Fenerbahçe’nin derdi gol

İlk 20 maçta 42 gol atan Fenerbahçe sonraki 10 karşılaşmada ise rakip fileleri sadece 12 kez havalandırabildi. 2.2’lik maç başı gol ortalaması 1.1’e inince zirvede geriye düşüldü.

Güncellenme: 07:50, 30/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Fenerbahçe’nin derdi gol

Şampiyonluk yarışında bir maçı eksik lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, gol yollarında yaşadığı sorunları aşmaya çalışıyor. Ligin ilk 21 haftasında oynadığı 20 maçta rakip fileleri 42 kez sarsan sarı-lacivertliler maç başına 2.2'lik gol ortalaması yakalamış ve devreyi lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde tamamlamıştı.

BİR KEZ 3 GOL ATTI

Fenerbahçe sezonun ikinci yarısındaki ilk 10 maçta ise üretkenlik sorunları yaşadı. Bu periyotta Hatayspor ile Karagümrük'e 2'şer, Konyaspor'a ise 3 gol atan sarı-lacivertliler, Galatasaray ve Göztepe mücadelelerini boş geçti. Diğer maçlarda ise 1'er kez rakip fileleri havalandırdı. Gol ortalaması 1.1'e düşen Kanarya'nın zirveyle olan puan farkı da 5'e çıktı.

İlginizi ÇekebilirEmre Belözoğlu: Hiçbir futbolcu arkadaşım için bu kadar fütursuzca kelimeler kullanmamEmre Belözoğlu: Hiçbir futbolcu arkadaşım için bu kadar fütursuzca kelimeler kullanmamİlginizi ÇekebilirFenerbahçe'den 1959 öncesi Türkiye şampiyonluğu bulunan Ankara bölgesi kulüplerine ziyaretFenerbahçe'den 1959 öncesi Türkiye şampiyonluğu bulunan Ankara bölgesi kulüplerine ziyaret
Ankara Beşiktaş Emre Belözoğlu Fenerbahçe Futbol Galatasaray Göztepe Hatayspor Karagümrük Konyaspor Türkiye