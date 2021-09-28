Fenerbahçe’nin duvar ikilisi: Kim ve Szalai

Fenerbahçe'de Güney Koreli stoper Min-Jae Kim, güvenilir görüntüsüyle Attila Szalai’yle birlikte Pereira’nın vazgeçemediği isimler oldu. İki futbolcu, sürpriz çıkışlarla hücuma da destek veriyor.

İrfan YİRMİBEŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Fenerbahçe’nin savunması sapasağlam! Sezon başında transfer edilen Min-Jae Kim, üçlü savunmada birlikte görev aldığı Attila Szalai'yle uyumlu görüntü veriyor. 2-1 kazanılan Hatayspor maçında Güney Koreli stoper, 7 hava topunun 5'ini kazanıp yüksek pas isabetiyle oynadı. Szalai, Kim için sosyal medyada ‘Makine' tabirini kullandı. Kim de Szalai'ye ‘Duvar' benzetmesiyle karşılık verdi.

Fener'le 2025'e kadar kontratı olan Kim için Avrupa kulüpleri nabız yoklamaya başladı. Yıldız stoperlerin güçlü görüntüsü Serdar Aziz'in formunu yukarıya çekti. Öte yandan Güney Kore basını, “Kim, Hatayspor'a hava toplarını bırakmadı” ve “Kim'in formu galibiyette önemli rol oynadı” başlıklarını attı.