Fenerbahçe’nin final kabusu… Fatura Emre Belözoğlu’na kesildi

Fenerbahçe’nin son 15 yıldaki şampiyonluğu son haftalarda kaçırma kabusu bir kez daha camianın üzerine çöktü. Sivasspor'a yenilerek hem Beşiktaş hem de Galatasaray'ın arkasında şansını mucizelere bırakan sarı-lacivertliler, finallerdeki başarısızlığına bir yenisini ekledi. İlk travma 2005-06 sezonunda Denizlispor deplasmanında 1-1 berabere kalıp ezeli rakibi Galatasaray'a şampiyonluğu kaptırmasıyla yaşayan Fenerbahçe, 2009-10 sezonunda Trabzonspor'a takılıp Bursaspor'u mutlu sona itmişti.

KUPADA DA HAZİN SON

Süper Final Şampiyonluk Grubu maçlarının oynandığı 2011-12 sezonu da Fenerbahçe adına kapkaraydı. Sarı-lacivertliler, son maçta sahasında konuk ettiği Galatasaray'ı yenmesi halinde şampiyon olacaktı ama derbi 0-0 bitti ve zafere ulaşan Galatasaray oldu.

Finallerde kaybeden taraf olan Fenerbahçe’nin Türkiye Kupası'nda da aynı hazin sonu yaşaması dikkat çekiyor. Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda oynadığı son 9 finalin 7'sini kaybederek 7 Türkiye Kupası'nı kazanma şansını kaçırıp boynu bükük kaldı.

FATURA EMRE BELÖZOĞLU’NA KESİLDİ

Kadıköy’de Sivasspor'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de Futbol Direktörü Emre Belözoğlu, hedef tahtasında… Sivasspor karşısında İrfan Can ve Szalai'nin sakatlıkları nedeniyle iki mecburi değişikliğe giden Emre Belözoğlu'nun Ozan ve Pelkas'ı 51. dakikada oyundan alıp Osayi ve Cisse'yi sahaya sürmesi çok eleştirildi. Kondisyon eksiğine rağmen Mesut'un 90 dakika sahada kalması da tepki çekti.

Öte yandan sarı-lacivertlilerde teknik heyet ve futbolcularda büyük üzüntü hâkim. Maç sonrasında soyunma odasında ağızları bıçak açmazken Samandıra Tesisleri'nde de ölüm sessizliği vardı. Emre Belözoğlu'nun futbolcularına “Kazansaydık, şampiyonduk” diye yakındığı öğrenildi.