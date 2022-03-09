Fenerbahçe’nin ‘geleceği’ İsak Vural, A takım antrenmanında…

Fenerbahçe'nin yeni transferi genç futbolcu İsak Vural, A takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Fenerbahçe'nin gelecek planlaması adına kadrosuna kattığı 15 yaşındaki futbolcunun mutluluğu objektiflere yansıdı...

Sozcu.com.tr

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Süper Lig’de Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe maçın hazırlıklarına devam ederken, son idmanda İsak Vural sürprizi yaşandı.

Fenerbahçe’nin Benfica altyapısından kadrosuna kattığı 15 yaşındaki İsak Vural, A takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Kurallar gereği ilk 6 ay sadece U19 maçlarına çıkacak olan İsak Vural, ardından A takım kadrosuna dahil edilecek. Hammarby ve Barcelona altyapılarında da eğitim alan İsak Vural, 10 numara mevkisinde forma giyiyor. 28 Mayıs 2006 doğumlu genç futbolcu, İsveç’in Stockholm kentinde dünyaya geldi.

“ADIM ADIM GELECEĞİME”

Fenerbahçe’nin genç futbolcusu, İstanbul’a geldikten sonra yaptığı ilk paylaşımda “Adım adım geleceğime” ifadelerini kullandı. Sarı lacivertli kulübün resmi hesabı ise, bu paylaşıma “Geleceğiz. Evine hoş geldin” yanıtını verdi.

“BAŞKANIMIZIN TRANSFERİ”

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi ve akademiden sorumlu Özgür Özaktaç, İsak Vural’ın transferiyle ilgili detayları verirken şu ifadeleri kullanmıştı:

“İsak Vural, Başkanımız Ali Koç’un transferidir. Tamamen birebirde kendi yürüttüğü bir operasyon. Bu oyuncu Barcelona altyapısı, arkasından Benfica ve arkasından şimdi Fenerbahçe’de. Benfica geç kalmış, sözleşmesi bittikten sonra başkan devreye girdi ve ikna etti. Ailesinin Fenerbahçeli olması transferde büyük etken. A takımda antrenmanlara çıkacak zaman zaman. İlk 6 ay 19 yaş altı takımımızda oynamak zorunda. Kendisi salı günü gelecek. Yaşı sebebiyle kendisiyle 3 sene sözleşme imzalayabiliyoruz. 19 yaş altı takımında 6 ay oynadıktan sonra yeni sezonda A Takım’da olması değerlendirilecek.”