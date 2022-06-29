Fenerbahçe’nin gollü hazırlık maçları devam ediyor!

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi oynadığı 3. hazırlık maçında Katar Ligi ekiplerinden Al-Shamal'ı 4-2 mağlup etti.

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Fenerbahçe, yeni sezon öncesi üçüncü hazırlık maçında Katar Ligi ekiplerinden Al-Shamal ile karşılaştı. Dengeli geçen ilk yarıyı Fenerbahçe, 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıya farklı bir 11'le başlayan sarı-lacivertliler, sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Fenerbahçe’ye galibiyet gollerini 10. dakikada Bruma, 60. dakikada Enner Valencia, 66. dakikada Mergim Berisha, 88. dakikada Serdar Dursun attı. Katar ekibinin golleri ise 54. dakikada Amjad Attwan ile 75. dakikada Sayed Ahmed Mohammed'ten geldi.

Fenerbahçe, ilk hazırlık maçında Shkupi ile 2-2 berabere kalırken, Tirana’yı ise 4-0 mağlup etmişti.

EMRE MOR MAÇI İZLEDİ

Fenerbahçe’nin Fatih Karagümrük Kulübü ve kendisiyle transfer konusunda prensip anlaşmasına vardığını açıkladığı Emre Mor, hazırlık maçını izledi. Samandıra Can Bartu Tesislerinde takımdan ayrı çalışma yapan Emre Mor, sonrasında kondisyon salonu balkonundan yeni takımının hazırlık maçını takip etti.

SARI-LACİVERTLİLERDE 6 EKSİK

Fenerbahçe’nin Al Shamal ile oynadığı hazırlık maçında 5 oyuncu kadroda yer almadı. Sarı-lacivertli ekipte; Gustavo, Serdar Aziz, Crespo, Lemos ve Tisserand hafif sakatlıkları nedeniyle, Arda Güler ise tedavi sürecinin devam etmesinden dolayı mücadelede görev alamadı.

5 OYUNCU İLK KEZ

Fenerbahçe’de 5 oyuncu ilk kez bu sezon bir hazırlık maçında görev aldı. Milli takımlarındaki maçlardan dolayı takıma geç katılan Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Attila Szalai, Miha Zajc ile sakatlığı sona eren ve tedavi süreci tamamlanan Kim Min Jae ilk kez hazırlık maçında forma giydi.

İKİNCİ YARIDA BÜTÜN OYUNCULAR DEĞİŞTİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, AL Shamal ile oynanan hazırlık maçının ikinci yarısına 10 değişiklik yaparak başladı. Jesus; Altay’ın yerine Osman Ertuğrul Çetin, Osayi-Samuel’in yerine Burak Kapacak, Kim Min Jae’nin yerine Yiğit Efe Demir, Attila Szalai’nin yerine Caulker, Ferdi Kadıoğlu’nun yerine Novak, İrfan Can’ın yerine İsmail Yüksek, Zajc’ın yerine Pelkas, Henrique’nin yerine Rossi, Bruma’nın yerine Valencia, Samatta’nın yerine ise Berisha’ya forma verdi. Karşılaşmanın 59. dakikasında ise Mert Hakan yerini Serdar Dursun’a bıraktı. 75. dakikada Caulker’ın yerine Uğur Kaan Yıldız oyuna dahil oldu.

İKİNCİ YARI 4 FORVET

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, hazırlık maçının ikinci yarısında 4 forvetle sahada yer aldı. Jesus; Berisha, Valencia, Serdar Dursun ve Rossi’yi aynı anda sahada görevlendirdi.