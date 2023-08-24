Fenerbahçe’nin golündeki gizli kahraman: Yağız Ege
Fenerbahçe U14 Takımı'nda forma giyen Yağız Ege, sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Twente'yi farklı mağlup ettiği maçta 4. golün gizli kahramanı oldu. Yağız Ege, maçın ardından FBTV'ye konuştu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Hollanda ekibi Twente’yi 5-1 mağlup ederek rövanş için büyük avantaj yakaladı. Fenerbahçe’nin İrfan Can Kahveci ile 74. dakikada bulduğu dördüncü golde, 14 yaşındaki Yağız Ege Şalcı da pay sahibi oldu.
Fenerbahçe U14 Takımı’nda forma giyen Yağız Ege, taç atışında Dusan Tadic’e topu hızlı bir şekilde vererek atağın gelişmesini sağladı. Dusan Tadic’in Edin Dzeko’ya doğru hızlıca kullandığı taç atışı sonrası, Fenerbahçe’nin dördüncü golü geldi.
Karşılaşma sonrası golü atan İrfan Can Kahveci ve taç atışını kullanan Dusan Tadic ile birlikte fotoğraf çektiren Yağız Ege, FBTV’ye konuştu. Dusan Tadic’in topu hemen istediğini bildiğini söyleyen Yağız Ege, “Tadic’in topları hızlı istediğini biliyorduk. Tadic’e topu attıktan sonra gol oldu. Pozisyonunu takip ediyordum” dedi.