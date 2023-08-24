SPOR
Abone Ol

Fenerbahçe’nin golündeki gizli kahraman: Yağız Ege

Fenerbahçe U14 Takımı'nda forma giyen Yağız Ege, sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Twente'yi farklı mağlup ettiği maçta 4. golün gizli kahramanı oldu. Yağız Ege, maçın ardından FBTV'ye konuştu.

Yayınlanma: 23:17 - 24 Ağustos 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Fenerbahçe’nin golündeki gizli kahraman: Yağız Ege

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Hollanda ekibi Twente’yi 5-1 mağlup ederek rövanş için büyük avantaj yakaladı. Fenerbahçe’nin İrfan Can Kahveci ile 74. dakikada bulduğu dördüncü golde, 14 yaşındaki Yağız Ege Şalcı da pay sahibi oldu.

Fenerbahçe U14 Takımı’nda forma giyen Yağız Ege, taç atışında Dusan Tadic’e topu hızlı bir şekilde vererek atağın gelişmesini sağladı. Dusan Tadic’in Edin Dzeko’ya doğru hızlıca kullandığı taç atışı sonrası, Fenerbahçe’nin dördüncü golü geldi.

Karşılaşma sonrası golü atan İrfan Can Kahveci ve taç atışını kullanan Dusan Tadic ile birlikte fotoğraf çektiren Yağız Ege, FBTV’ye konuştu. Dusan Tadic’in topu hemen istediğini bildiğini söyleyen Yağız Ege, “Tadic’in topları hızlı istediğini biliyorduk. Tadic’e topu attıktan sonra gol oldu. Pozisyonunu takip ediyordum” dedi.

Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe kariyerinin ilk golünü attıİlginizi ÇekebilirJayden Oosterwolde, Fenerbahçe kariyerinin ilk golünü attıFenerbahçe Twente'yi farklı yenerek UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda avantajı kaptıİlginizi ÇekebilirFenerbahçe Twente'yi farklı yenerek UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda avantajı kaptı
Avrupa Fenerbahçe Hollanda İrfan Can Kahveci Twente UEFA
X Reklam