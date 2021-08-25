Fenerbahçe’nin Helsinki maçı kadrosu!

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Helsinki ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kadrosu belli oldu. Sarı lacivertlilerin yıldız futbolcusu Mert Hakan Yandaş uzun süren sakatlığının ardından yeniden kadroya dahil oldu.

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Fenerbahçe’nin yarın Helsinki ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasının kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu’nda yarın 1-0’lık galibiyetin rövanşında Helsinki’ye konuk olacak. Sabah saatlerinde bu karşılaşma için yola çıkan Fenerbahçe’de kamp kadrosu da belli oldu. Teknik Direktör Vitor Pereira, kamp kadrosuna şu oyuncuları dahil etti:

“Altay Bayındır, Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Attila Szalai, Marcel Tisserand, Nazım Sangare, Bright Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Mesut Özil, Miha Zajc, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Enner Valencia.”

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