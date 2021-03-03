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Fenerbahçe’nin hocası Erol Bulut’tan 25 yıl sonra ilk! Efsaneyi geçti…

Trabzon'da küllerinden doğan Fenerbahçe, dış sahada en iyi ortalamasına ulaştı. 13 maçta 32 puan toplayan Fener, 2.46’yla kendi rekorunu kırdı. Erol Bulut, 1995-96’da 2.41 yapan Carlos Alberto Pereira’yı geride bıraktı.

İrfan YİRMİBEŞ
Güncellenme: 09:49, 03/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Fenerbahçe’nin hocası Erol Bulut’tan 25 yıl sonra ilk! Efsaneyi geçti…

Süper Lig'de sezonun dönüm noktası olan Trabzonspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen Fenerbahçe, dış sahada en verimli sezonunu yaşıyor.

Kanarya, deplasman maçlarında kulüp tarihinin 3 puanlı sistemdeki en iyi ortalamasına ulaştı. Bu sezon 13 kez rakip olduğu maçlarda 32 puan toplayan sarı lacivertliler 2.46 puan ortalamasıyla bu alanda kendi rekorunu kırdı.

Şampiyonluk alameti

Erol Bulut için de tarihi bir sezon olarak kayıtlara geçti. Bulut, Fenerbahçe'nin başındaki ilk sezonunda 1995-96 sezonunda 2.41 ortalamaya ulaşan Carlos Alberto Parreira'yı da geride bıraktı.

Carlos Alberto Parreira ile ve mevcut teknik direktör Erol Bulut'un da kadroda oyuncu olarak yer aldığı sezonda 13 deplasman maçında 29 puan topladı. O sezon Fener, şampiyon olmuştu.

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Yayınlanma Tarihi:09:34,