Fenerbahçe’nin ilginç istatistiği: Az gol çok iş

Fenerbahçe ligdeki 6 galibiyetin 5’ini 2, 1’ini 1 golle alarak zirveye kuruldu, henüz 3 gol atamadı. Kanarya’nın son 4 sezonda 3 ve daha fazla farklı kazandığı maç sayısı ise sadece 9.

İrfan YİRMİBEŞ

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Süper Lig'deki ikinci milli araya lider giren Fenerbahçe'deki sıradışı istatistik dikkat çekiyor. Sarı-lacivertliler geride kalan 8 karşılaşmada ‘gollü galibiyetler' alamadı. 6 galibiyetin 5'i 2 golle geldi. Kanarya, ilk haftada ise Adana Demir'i 1-0 yenmişti. Henüz bir maçta 3 gol atamayan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Pereira uyum sürecinin aşılması ve sakatların dönmesiyle bu sorunun giderileceğini düşünüyor.

FARK ÇOK AÇILDI

ÖTE yandan, sarı-lacivertlilerin gol yollarında yaşadığı sıkıntı bu sezona özel değil. Fenerbahçe'nin son 4 sezonda 3 ve daha fazla farklı kazandığı maç sayısı sadece 9. Bu istatistik Beşiktaş'ta 24, Galatasaray'da 19, Trabzonspor'da ise 12. Kanarya'nın, 2016-17 ve 2017-18 dışındaki diğer sezonlarda gol beklentisi düşük kaldı. Bu sorunun bu denli geriye doğru gidiyor olmasının forvet kaynaklı olduğu düşünülüyor.