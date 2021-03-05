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Fenerbahçe’nin Kadıköy krizi bitmiyor

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında dün Fraport-TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Fenarbehçe'nin sahasında oynadığı maçlardaki kan kaybı sürüyor.

Güncellenme: 12:11, 05/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Fenerbahçe’nin Kadıköy krizi bitmiyor

Süper Lig’de bu sezon yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe, iç sahada aldığı başarısız sonuçlarla geçmiş günlerini aratıyor.

Bu sezon sahasında çıktığı 14 karşılaşmada 2 beraberlik 5 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli ekip, 7 galibiyet elde etti. Dış sahada ise oynadığı 13 maçta 10 kez galip gelen Fenerbahçe, evinde alamadığı puanları rakip sahalarda topladı. 10 galibiyetin yanı sıra 2 de beraberlik alan sarı-lacivertliler dış sahada 32 puan topladı.

Sahasında en son Rizespor’u yendi

Fenerbahçe, Süper Lig’in 22’nci haftasında 30 Ocak 2021 tarihinde Çaykur Rizespor ile sahasında mücadele etti. 45+1’inci dakikada Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan’a çarparak filelere giden topla Fenerbahçe karşılaşmadan 1-0 üstün ayrıldı. Sonrasında oynanan 6 maçta 2 mağlubiyet 1 beraberlik yaşayan sarı-lacivertli ekip, bu haftadan sonra dış sahada oynadığı 3 maçtan ise galip ayrıldı.

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Thiam’dan 8 gol

Fenerbahçe’nin Senegalli futbolcusu Mame Thiam, sarı-lacivertli forma ile 8 gol kaydetti. Takıma dahil olduğu günden beri önemli katkılarda bulunan Thiam, 6’si Süper Lig, 2’si ZTK olmak üzere 8 golü hanesine yazdırdı. Thiam 2 golün de asistini yaparak katkısını sürdürdü. Thiam’ı ise 6 golle Valencia ile Pelkas takip etti. Valencia bu sezon 5’i Süper Lig, 1’i ise ZTK olmak üzere 6 gol sevinci yaşarken 1 asist başarısı gösterdi. Pelkas ise 5’i Süper Lig, 1’i ZTK olmak üzere 6 gol kaydederken 5 gole de asist yaptı.

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Yayınlanma Tarihi:12:10,