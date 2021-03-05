Fenerbahçe’nin Kadıköy krizi bitmiyor

Süper Lig’de bu sezon yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe, iç sahada aldığı başarısız sonuçlarla geçmiş günlerini aratıyor.

Bu sezon sahasında çıktığı 14 karşılaşmada 2 beraberlik 5 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli ekip, 7 galibiyet elde etti. Dış sahada ise oynadığı 13 maçta 10 kez galip gelen Fenerbahçe, evinde alamadığı puanları rakip sahalarda topladı. 10 galibiyetin yanı sıra 2 de beraberlik alan sarı-lacivertliler dış sahada 32 puan topladı.

Sahasında en son Rizespor’u yendi

Fenerbahçe, Süper Lig’in 22’nci haftasında 30 Ocak 2021 tarihinde Çaykur Rizespor ile sahasında mücadele etti. 45+1’inci dakikada Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan’a çarparak filelere giden topla Fenerbahçe karşılaşmadan 1-0 üstün ayrıldı. Sonrasında oynanan 6 maçta 2 mağlubiyet 1 beraberlik yaşayan sarı-lacivertli ekip, bu haftadan sonra dış sahada oynadığı 3 maçtan ise galip ayrıldı.

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Thiam’dan 8 gol

Fenerbahçe’nin Senegalli futbolcusu Mame Thiam, sarı-lacivertli forma ile 8 gol kaydetti. Takıma dahil olduğu günden beri önemli katkılarda bulunan Thiam, 6’si Süper Lig, 2’si ZTK olmak üzere 8 golü hanesine yazdırdı. Thiam 2 golün de asistini yaparak katkısını sürdürdü. Thiam’ı ise 6 golle Valencia ile Pelkas takip etti. Valencia bu sezon 5’i Süper Lig, 1’i ise ZTK olmak üzere 6 gol sevinci yaşarken 1 asist başarısı gösterdi. Pelkas ise 5’i Süper Lig, 1’i ZTK olmak üzere 6 gol kaydederken 5 gole de asist yaptı.