Fenerbahçe’nin Kadıköy’de 6 yıllık hasreti sona erdi

Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ı Zajc ve Serdar Dursun'un golleriyle 2-0 yenen Fenerbahçe, Kadıköy'de 6 yıl sonra ezeli rakibini mağlup etmeyi başardı.

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Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, derbi mücadelesinde Galatasaray'ı 2-0 yenerek 4 maçın ardından Kadıköy'de ezeli rakibi karşısında galibiyet aldı. Son olarak sarı-kırmızılıları 20 Kasım 2016 tarihinde 2-0 yenen Fenerbahçe, 2018'de 0-0 ve 2019'da 1-1 berabere kalmış, 2020'de 3-1 ve 2021'de de rakibine 1-0 kaybetmişti.

Sarı-lacivertli ekip, ligin ilk yarısında Galatasaray'ın sahasında oynanan müsabakadan ise 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

SERDAR DURSUN’DAN 10. GOL

Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki forveti Serdar Dursun, Süper Lig'deki gol sayısını 10'a yükseltti. Galatasaray müsabakanın 68. dakikasında İrfan Can'ın ortasında arka direğe aşırtılan topa yaptığı vuruşla takımının ikinci golünü kaydeden Dursun, ligde 10. golünün sevincini taraftarlarla birlikte yaşadı.