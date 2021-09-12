Fenerbahçe’nin Kadıköy’deki belalısı: Sivasspor!

Fenerbahçe ile DG Sivasspor Süper Lig’in 4. haftasında 1-1 berabere kaldı. Sivasspor, Fenerbahçe’ye karşı Kadıköy’de oynadığı son 3 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Öte yandan geçen sezon Fenerbahçe'nin yediği son golü atan Pedro Henrique, bu sezon da sarı lacivertlilere ilk gol atan isim oldu.

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Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Sivasspor 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi takım Fenerbahçe'nin golü 23. dakikada Bright Osayi-Samuel'den geldi. Yiğidolar'ın golünü ise 45. dakikada penaltıdan Pedro Henrique attı.

1-1'lik skorun ardından Sivasspor, Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de oynadığı son 3 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Söz konusu maçlarda Sivasspor rakibine 5 gol atarken, kalesinde ise 3 gole engel olamadı.

Sivasspor ile Fenerbahçe arasında Kadıköy'de oynanan son 3 maçta alınan sonuçlar şöyle:

Fenerbahçe-Sivasspor: 1-2 (2019-2020 sezonu)

Fenerbahçe-Sivasspor: 1-2 (2020-2021 sezonu)

Fenerbahçe-Sivasspor: 1-1 (2021-2022 sezonu)

PEDRO HENRIQUE SİFTAH YAPTI

Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşan Sivasspor'da Pedro Henrique rakip fileleri havalandırdı. Müsabakanın 45. dakikasında Henrique, penaltından topu ağlarla buluşturdu. Brezilyalı oyuncu böylece bu sezonki ilk golünü kaydetti. Mücadeleye 11'de başlayan Henrique, golden sonra büyük sevinç yaşadı. 31 yaşındaki oyuncu, ayrıca bu sezon ligde ilk kez Sivasspor formasıyla maça çıktı.