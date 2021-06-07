Fenerbahçe’nin kafası rahat

Fenerbahçe'de iki sezondur süren yerli oyuncu transferleri meyvesini veriyor. TFF'nin yabancı oyuncu sınırı konusundaki değişikliği bu sezon uygulamaya almasıyla pek çok kulüp sıkıntıya düştü. Sarı-lacivertliler ise bunlardan biri değil. Kanarya, A ve Ümit Milli Takım düzeyinde pek çok kaliteli yerli futbolculara sahip. Geçen sezon maç başına ortalama 5.5 Türk oyuncuya yer veren Fenerbahçe, bu açıdan ligin en iyi ikinci takımıydı.

Fenerbahçe’nin mevcut kadrosunda Altay Bayındır, Berke Özer, Serdar Aziz, Nazım Sangare, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu ve Sinan Gümüş ile geçen sezon yerli statüsünde oynayan Mesut Özil gibi Türk oyuncular bulunuyor. Ali Koç ve kurmayları, halen A Milli oyuncular Umut Meraş, Okay Yokuşlu ve Cengiz Ünder'i de renklerine katmanın planlarını yapıyor.

İstenirse sadece Türk oyunculardan oluşan 11 bile çıkabiliyor:

Altay-Nazım-Serdar-Sadık-Caner-Ozan-İrfan Can-Mesut-Mert Hakan-Ferdi-Sinan

EN AZ 10 YABANCI GİDECEK

Fenerbahçe’nin yabancı sayısı da az değil. Son üç sezonda yapılan transferler nedeniyle kadroda kontratlı 18 yabancı futbolcu bulunuyor: Szalai, Novak, Tisserand, Lemos, Perotti, Pelkas, Sosa, Gustavo, Osayi, Valencia, Thiam, Samatta, Frey, Zanka, Ademi, Dirar, Zajc ve Allahyar. Bu oyuncuların en az 10 tanesiyle yolların ayrılması planlanıyor.

Kesin kalacak isimler şöyle: Szalai, Pelkas, Osayi ve Valencia…

FORVETE YENİ ADAY

Bonservisi Sporting'de olan, geçen sezon Braga'da kiralık olarak forma giyen Andraz Sporar, Fenerbahçe'nin radarına takıldı. Portekiz gazetesi Record'un haberine göre, Braga'nın satın alma opsiyonunu kullanmadığı 27 yaşındaki Sloven golcü için sarı-lacivertliler en büyük ilgiyi gösteren kulüp. Geçen sezon 41 maçta 7 gol-6 asist üreten Sporar, Slovenya Milli Takımı ile de 30 maça çıkıp 4 kez ağları sarstı.