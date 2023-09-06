Fenerbahçe’nin kalesi! Komutan Becao…

Fenerbahçe’nin yeni yıldızı Becao, takımın savunma gücünü tek başına üst seviyeye çıkardı. Saha içindeki geri adım atmayan tarzıyla da taraftarın sevgisini kazandı.

İrfan YİRMİBEŞ

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Sezona, Avrupa ve ligde oynadığı 9 maçı da kazanarak harika bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de Rodrigo Becao sevinci yaşanıyor. Udinese'den transfer edilen 27 yaşındaki Brezilyalı, sert ve agresif oyun yapısıyla sarı-lacivertli takımın yıllardır özlemini çektiği stoper özelliğini taşıdığını gösterdi. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın kısa sürede savunmadaki en büyük kozu olan Becao, maç başına 1 top kazanma, yüzde 89 ikili mücadele ve 1.5 hava topu kazanma yüzdeleri yakaladı.

ISIRAN OYUNCU ÖNEMLİ

Asıl adı Rodrigo Nascimento França olsa da Brezilya'da oynadığı dönemde sert müdahaleleri nedeniyle “Becao” lakabı verilen tecrübeli oyuncu, bu özelliğinin çocukluktan geldiğini söyledi. “Takımda kalite kadar saha içerisinde ısıran oyuncuların varlığı da önemli. Takımıma bu anlamda yardım edebildiğim için mutluyum” diyen Becao, “Türkiye'ye geldiğim ilk günden beri Fenerbahçe taraftarı bana hep çok iyi davrandı. Hiç şüphesiz ki onlar bizim 12. adamımız ve fark yaratıyorlar” dedi.

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