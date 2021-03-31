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Fenerbahçe’nin kalesi sağlam

Fenerbahçe'nin geleceği genç eldivenlere emanet...

İrfan YİRMİBEŞ
Güncellenme: 08:43, 31/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Fenerbahçe’nin kalesi sağlam

Fenerbahçe, kaleci bölgesinde gençlik operasyonuna başladı. Yerli kaleci geleneğine devam edecek olan Fenerbahçe, harika bir sezon geçiren Altay Bayındır'ı önümüzdeki sezon da birinci eldiven olarak belirledi.

Belçika'da Westerlo forması giyen 23 yaşındaki Berke Özer de sezon sonunda kadroya katılacak. 23 maçın 8'inde kalesini gole kapatan Berke, yeni sezonda Fenerbahçe'ye dönecek ve Altay'la forma rekabetine girecek.

Kontratı bitecek olan Harun'a (31) veda edilecek. Bartu Kulbilge'nin (17) üçüncü kaleci olması bekleniyor.

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