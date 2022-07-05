SPOR
Abone Ol

Fenerbahçe’nin kamp programı değişti! İstanbul’a dönüyorlar…

Fenerbahçe'nin Avusturya kampında değişiklik yapıldı. Sarı-lacivertliler, Mol Fehervar maçının ardından İstanbul'a dönecek. 

Yayınlanma: 11:24 - 05 Temmuz 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Fenerbahçe’nin kamp programı değişti! İstanbul’a dönüyorlar…

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’nın Graz kenti yakınlarındaki Bad Radkersburg bölgesinde sürdüren Fenerbahçe’nin kamp programında değişiklik yapıldı.

1-7 Temmuz olarak belirlenen sarı-lacivertlilerin kampı 2 gün geriye çekildi. Kampın ikinci gününde 2 Temmuz’da Partizan ile oynanan hazırlık maçının ardından antrenmanlarını sürdüren sarı-lacivertli ekipte ikinci hazırlık maçı bugüne alındı. Sarı-lacivertliler, bugün TSİ 19.30’da Macaristan ekibi Mol Fehervar ile Graz’daki Merkur Arena’da karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe kafilesi, mücadelenin ardından hazırlıklarını sürdürmek üzere İstanbul’a dönecek. Sarı-lacivertliler, 10 Temmuz’da ise Sakarya’da Hull City ile hazırlık maçı yapacak.

Fenerbahçe-Mol Fehervar maçının tarihi değişti İlginizi Çekebilir Fenerbahçe-Mol Fehervar maçının tarihi değişti
Avusturya Fenerbahçe Futbol Hull City istanbul kamp Macaristan Sakarya