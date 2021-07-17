Fenerbahçe’nin kamp programı ve hazırlık maçları açıklandı!

Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını 5-16 Temmuz tarihleri arasında Topuk Yaylası Tesisleri’nde tamamlayan Fenerbahçe hazırlıklarına İstanbul'da devam ediyor.

22 Temmuz'a kadar hazırlıklarını İstanbul'da sürdürecek olan sarı lacivertliler; 19 Temmuz'da Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile bir hazırlık maçı yapacak.

22-30 Temmuz tarihlerinde ikinci etap kamp çalışmaları için Slovenya'nın Bled bölgesine gidecek olan Fenerbahçe, burada 3 hazırlık maçı yapacak.

24 Temmuz / 18.00 Udinese

/ 18.00 Udinese 27 Temmuz / 18.00 Tabir Sezana

/ 18.00 Tabir Sezana 30 Temmuz / 17.00 Al Ahli

Fener bahçe 30 Temmuz’daki Al Ahli maçının ardından İstanbul'a dönecek.