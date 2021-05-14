Fenerbahçe’nin Kayserispor maçı kadrosu! Altay Bayındır ve Mesut Özil sürprizi…

Süper Lig 42. ve son haftasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Feneraahçe, kamp kadrosunu duyurdu.

Sarı lacivertlilerin genç kalecisi Altay Bayındır, bileğindeki sakatlığı atlattı ve yeniden takıma dahil edildi. Öte yandan son antrenmanda adale ağrısı hisseden Mesut Özil’in kadrodan çıkartıldığı öğrenildi.

İşte Fenerbahçe’nin Kayserispor maçı kadrosu:

Altay Bayındır, Harun Tekin, Osman Ertuğrul Çetin, Nazım Sangare, Caner Erkin, Filip Novak, Mauricio Lemos, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Attila Szalai, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, Sinan Gümüş, Dimitris Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Enner Valencia, Mame Thiam, Mbwana Samatta, Papiss Cisse.