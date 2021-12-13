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Fenerbahçe’nin Konferans Ligi’ndeki rakibi belli oldu

Avrupa macerasına Konferans Ligi'nde devam edecek olan Fenerbahçe'nin Play-Off turundaki rakibi belli oldu.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 16:21 - 13 Aralık 2021 Güncellenme:
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Fenerbahçe’nin Konferans Ligi’ndeki rakibi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi’ndeki grubunu üçüncü sırada tamamlayarak Konferans Ligi’ne kalan Fenerbahçe’nin, Play-Off’ta hangi takımla karşılaşacağı belli oldu. Sarı-lacivertliler, grubunu 3. tamamladığı için Konferans Ligi'nde grubunu 2. sırada tamamlayan takımlardan biriyle eşleşti. Gerçekleştirilen kura çekiminde Fenerbahçe’nin rakibi Slavia Prag oldu. İki takım arasındaki Play-Off turu maçları 17 ve 24 Şubat tarihlerinde oynanacak. Fenerbahçe ilk maçı kendi sahasında oynayacak.

  • Konferans Ligi’ndeki diğer eşleşmeler şu şekilde gerçekleşti:
  • Marsilya-Karabağ
  • PSV Eindhoven-Maccabi Tel Aviv
  • Midtjylland-PAOK
  • Leicester City-Randers
  • Celtic-Bodo Glimt
  • Sparta Prag-Partizan
  • Rapid Wien-Tottenham/Vitesse

İLK MAÇ KADIKÖY’DE

Fenerbahçe’nin rakibi Slavia Prag ise Feyenoord, Union Berlin ve Maccabi Haifa ile eşleştiği UEFA Konferans Ligi’nde E Grubunu 8 puanla ikinci sırada tamamlayarak adını play-off turuna yazdırdı. Temsilcimiz ilk maçını 17 Şubat'ta Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde, rövanşı ise 24 Şubat'ta deplasmanda oynayacak.

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