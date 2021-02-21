Fenerbahçe’nin konuğu Göztepe

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Göztepe’yi konuk edecek Fenerbahçe, kaybettiği Galatasaray derbisinden sonra geçen hafta Fatih Karagümrük’ü yenerek yara sarmıştı. İstanbul ekibi, Göztepe’yi de mağlup ederek galibiyet serisi yakalamak hedefinde. Fenerbahçe’de bu karşılaşma öncesinde Pelkas tamamen iyileşirken Mesut Özil’in her geçen hafta performansını artırması da teknik heyetin yüzünü güldürüyor.

MUHTEMEL 11’LER

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Slazai, Caner, Ozan, Sosa, Osayi, Mesut Özil, Pelkas, Valencia

Göztepe: İrfancan, Gassama, Atınç, Alpaslan, Berkan, Soner, Zulj, Jahovic, Nwobodo, Halil, Ndiaye

Stat: Ülker

Saat: 19.00

Hakem: Hüseyin Göçek

TRABZONSPOR MAÇI ÖNCESİNDE 5 OYUNCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe’de 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Serdar Aziz, Marcel Tisserand, Enner Valencia, Mert Hakan Yandaş ve Sinan Gümüş, yarın sarı kart görmeleri durumunda 27’nci haftada Trabzonspor ile deplasmanda oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE İLE GÖZTEPE 54’ÜNCÜ RANDEVUDA

Fenerbahçe ile Göztepe yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 54’üncü kez rakip olacak. İki takım arasında geride kalan 53 maçtan 25’ini Fenerbahçe, 8’ini Göztepe kazandı, 20 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Gollerde de Fenerbahçe’nin, Göztepe’ye 82-38 üstünlüğü bulunuyor. Sezonun ilk yarısında İzmir’de yapılan müsabakayı sarı-lacivertliler 3-2 kazanmıştı.