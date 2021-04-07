Fenerbahçe’nin kritik Yeni Malatyaspor maçı! Eksikler ve cezalılar…

Süper Lig’de Yeni Malatyaspor’a konuk olacak olan Fenerbahçe, bu deplasmanda oynadığı son 4 maçtan sadece 1 galibiyet alabildi.

4 karşılaşmadan 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan sarı-lacivertliler, Mart 2018’de 2-0’lık skorla ilk kez gittiği deplasmanda galibiyet almış, daha sonrasında ise kazanamamıştı.

Fenerbahçe, 11 galibiyetle bu sezon en fazla dış saha maçı kazanırken, en son 2010-2011 sezonunda 12 deplasman galibiyeti almıştı. Sarı-lacivertliler bu sezon Süper Lig’de ilk golü attığı 10 deplasman maçını kazanırken, Yeni Malatyaspor sahasında açılış golünü yediği 10 karşılaşmadan 10 puan topladı.

OZAN TUFAN’DAN MALATYA’YA 3 GOL

Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan’ın kariyerinde en çok gol attığı ikinci takım Yeni Malatyaspor oldu. Tufan, Süper Lig kariyerinde Yeni Malatyaspor’a 3 gol atarken, 5 golle en fazla golü Beşiktaş ağlarına kaydetmişti.

MALATYA’DA 8 VAKA

Fenerbahçe’de geçtiğimiz haftalarda yaşanan korona virüs vakalarında pozitif olanlar negatife dönüp antrenmanlarda yer alırken, Yeni Malatyaspor’da pozitif vaka sayısı 8’e yükseldi. 6 futbolcu ve 2 çalışanın testi pozitif olan sarı-siyahlılar, Süper Lig’de 11 maçtır kazanamıyor ve 32 puanla 17. sırada yer alıyor.

İlginizi Çekebilir Fenerbahçe maçı öncesinde Yeni Malatyaspor'da corona krizi

SAKAT VE CEZALILAR

Fenerbahçe’de tedavi süreci devam eden Sadık Çiftpınar, takımdan ayrı çalışan Diego Perotti ve Mesut Özil, Malatya deplasmanında forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde ceza sınırında bulunan Caner Erkin, İrfan Can Kahveci, Dimitrios Pelkas, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, yarın sarı kart görmeleri halinde haftaya oynanacak olan Gaziantep maçında görev alamayacak. Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe arasında yarın saat 19.00’da oynanacak olan mücadelede hakem Halis Özkahya düdük çalacak. Özkahya’nın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve İlker Takpak yapacakken, müsabakada dördüncü hakem olarak ise Onur Özütoprak görev yapacak.