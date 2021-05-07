Fenerbahçe’nin kural hatası başvurusu sonrası TFF kararını verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe’nin ligin 38. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde, sarı-lacivertli futbolu Valencia’nın kazandığı penaltı kararının, VAR’da ‘ofsayt’ gerekçesiyle iptal edilmesi sonrası yaptığı kural hatası başvurusunu değerlendirdi. TFF Yönetim Kurulu, söz konusu mücadelede kural hatası olmadığını belirtirken, resmi siteden de şu açıklama yapıldı:

“Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün Riva'da yaptığı toplantıda Fenerbahçe A.Ş. Kulübü'nün 29.04.2021 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe A.Ş. müsabakasına ilişkin kural hatası itirazını değerlendirmiştir.

Yapılan inceleme sonucunda söz konusu müsabakada kural hatası olmadığına karar verilmiştir.”

YAŞAR KEMAL UĞURLU’YA GÖREV

Fenerbahçe, Alanyaspor ile deplasmanda golsüz berabere kaldığı mücadelenin ardından, ‘kural hatası’ olduğu gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) ‘tekrar’ başvurusunda bulunmuştu. Fenerbahçe’nin talebi reddedilirken, söz konusu karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu ise Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından ligin 40. haftasında önemli bir maçta görevlendirildi.

Yaşar Kemal Uğurlu, alt sıraları yakından ilgilendiren Rizespor – Yeni Malatyaspor müsabakasında düdük çalacak.