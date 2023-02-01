Fenerbahçe’nin Macar stoperi Attila Szalai 100. maçına çıkıyor

Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Attila Szalai Süper Lig'de oynanacak Adana Demirspor mücadelesi ile dalya diyecek. Bu sezon tüm maçlarda forma giyen Macar oyuncu performansıyla dikkat çekiyor.

İrfan YİRMİBEŞ

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Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai sarı lacivertli formayla dalya diyor. Sarı lacivertli takımda 3. sezonunu geçiren Attila Szalai Adana Demirspor maçında sarı lacivertli formayla 100. maçına çıkacak. Sarı lacivertli takımda teknik direktör Jorge Jesus ile Attila Szalai ilk 11'in değişmez isimlerinden oldu. Tecrübeli stoper sarı lacivertli takımın bu sezon oynadığı 34 resmi maçın tümünde 90 dakika sahada kaldı.

Macar stoper Attila Szalai sarı lacivertli forma altında gösterdiği performansla Avrupa ekiplerinin de dikkatini çekti.

ATTİLA SZALAİ İLK 11'İN DEĞİŞMEZİ

Macar stoper Attila Szalai teknik direktör Jorge Jesus'un ilk 11'deki vazgeçilmezi. Attila Szalai hem üçlü hem 4'lü savunmada teknik direktör Jorge Jesus'un kadroya yazdığı ilk isim oluyor. Attila Szalai'nin yanındaki isimler sürekli değişti, Serdar Aziz, Samet Akaydın, Gustavo Henrique ve Luan Peres, Szalai'nin stoperde partneri oldular.

UZUN PASLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Macar stoper Attila Szalai savunmadan attığı isabetli uzun paslarıyla dikkat çekiyor. Macar stoper Attila Szalai savunma arkasına attığı uzun paslarla forvet oyuncularını pozisyona sokuyor. Uzun pasıyla 2 asist yapan Attila Szalai bir kez de fileleri havalandırdı. Yüzde 83 isabetli pas yüzdesi ve maç başına 53 başarılı pasla oynayan Attila Szalai maç başına 2.2 hava topu, yüzde 60 ikili mücadele kazanma, 0.6 top çalma savunma istatistikleriyle oynuyor.

TAKIMDA SAKATLIK YAŞAMAYAN BİRKAÇ İSİMDEN BİRİ

Macar stoper Attila Szalai kendisine çok iyi bakıyor, dinlenmesine ve beslenmesine çok dikkat ediyor. Bu nedenle yoğun maç fikstüründe sakatlık yaşamadı. Maçtan sonra iyi bir toparlanma için soğuk suyla duş alıyor. Antrenman sonraları da tesislerde soğuk suyla duş alan Attila Szalai tesislerdeki havuzda yüzüyor, böylece kas yorgunluğunu üzerinden atıyor. Attila Szalai soğuk suyla duş alarak ve soğuk su havuzuna girerek antrenman sırasında ve maçlarda yoğun çalışan kaslarının onarımını sağlayan ve oluşabilecek herhangi bir enflamasyonun önüne geçiyor.

Fiziksel çalışmalarını da hiç aksatmayan Szalai performansını üst seviyede tutmak adına bireysel antrenörüyle de takım idmanları dışında ekstra çalışmalar yapıyor. Özel hayatına çok dikkat eden Attila Szalai'nin düzenli bir hayatı var. Beslenmesine ve uykusuna da çok dikkat eden Attila Szalai takım antrenmanlarının dışında günde ekstra 30-40 dakika çalıştığı bir özel program uyguluyor. Takım antrenmanları dışında kardiyo egzersizleri yapıyor. Düzenli hayatına, beslenmesine ve dinlenmesine çok dikkat ediyor. Attila Szalai antrenmanlardan ve maçlardan sonra sakin ve huzurlu vakit geçiriyor, bu da performansına olumlu yansıyor.

TÜRKÇE KONUŞMAYA BAŞLADI

Macar stoper Attila Szalai takımın neşe kaynağı isimlerden biri. Türkçe öğrenen ve iyi bir şekilde Türkçe konuşmaya başlayan Attila Szalai, her geçen gün Türkçe konuşma konusunda kendisini geliştiriyor. Türkçesini oldukça ilerleten Attila Szalai takımdaki yerli isimlerle Türkçe konuşuyor, oldukça iyi Türkçe konuşuyor.

‘BÜYÜK HEDEFLERE ULAŞMAK İÇİN ÇALIŞIYORUM’

Macar stoper Attila Szalai hedeflerime ulaştığını, ancak çok daha büyük hedeflerini gerçekleştirebilmek adına çalışmalarımı sürdürdüğünü belirtti. “F.Bahçe ailesinin bir parçası olduğum için çok mutluyum” diyen Attila Szalai, “Fenerbahçe'de çok mutluyum. Hedeflerime ulaştım, ancak daha büyük hedeflerimi gerçekleştirmek adına sürekli çalışıyorum. Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamak istiyorum” ifadelerini kullandı.