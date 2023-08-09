Fenerbahçe’nin milli gücü!

Kaleden santrfora kadar her bölgede alternatifleri olan Fenerbahçe, tamamı milli formayı giymiş isimlerden oluşan bir 11’le mücadele edebilecek durumda.

İrfan YİRMİBEŞ

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Trendyol Süper Lig'deki maçlarda ilk 11'de minimum 3 yerli bulundurma zorunluluğu kuralı devam ederken bu durum birçok takımın sezon planlamasını etkiliyor. Fenerbahçe ise güçlü yerli rotasyonuyla rakiplerine göre bu konuda en avantajlı takım olarak dikkat çekiyor. Transfer döneminde kadrosunu Mert Müldür ve Umut Nayir gibi kaliteli yerli isimlerle güçlendiren sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör İsmail Kartal'ın eli oldukça rahat.

GENÇLERİ DE VAR

Tecrübeli çalıştırıcı, elindeki geniş yerli rotasyonunda tamamı A Milli Takım forması giymiş isimlerden bir 11'le dahi maça çıkabilir: Altay – Mert Müldür, Samet, Serdar, Ferdi – İrfan Can Kahveci, Mert Hakan, İsmail Yüksek, Emre Mor – Umut Nayir ve Serdar Dursun. Kanarya'da bu isimlere ek olarak alt yaş kategorilerinde kariyerlerinde milli olmuş, Bartuğ Elmaz, Emir Ortakaya, Yiğit Efe ve Emre Demir gibi potansiyelli gençler de yer alıyor.

NAZIM PENDİK’E BURAK SAMSUN’A

Öte yandan Fenerbahçe’de Nazım Sangare ve Burak Kapacak ayrılık aşamasında. Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor'un talip olduğu 29 yaşındaki Nazım için Fenerbahçe'nin bonservis talep etmeyeceği öğrenildi. İstanbul ekibi oyuncuyla maaş pazarlığını sürdürüyor. Ligin bir başka yeni takımı Samsunspor ise Burak Kapacak'ı kiralamak için görüşmelerde bulunuyor.