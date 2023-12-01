Fenerbahçe’nin ocak planı: Çağlar ve Krunic Kadıköy’e

Fenerbahçe'nin ocak ayındaki planı belli oldu. Sarı-lacivertliler stopere yerli oyuncu, orta sahaya yabancı takviye yapacak. Atletico Madrid'de forma bulamayan Çağlar için kiralık anlaşma zorlanacak. Sezon başında da gündeme gelen Rade Krunic ise Milan'dan bonservisiyle transfer edilecek.

İrfan YİRMİBEŞ

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Fenerbahçe devre arası için transfer hedeflerini belirledi. Stoper ve orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler iki isim üzerinde duruyor.

Savunmanın göbeğine Çağlar Söyüncü, ön liberoya ise Rade Krunic liste başında. Atletico Madrid'de fazla forma şansı bulamadığı için mutsuz olan Çağlar 6 aylığına kiralık olarak başka bir takıma gitmek istiyor.

Milli stoper, EURO 2024 kadrosunda yer almak için düzenli oynamayı arzuluyor ve geleceğine karar vermek için teknik patronu Diego Simeone ile görüşecek.

RADE KRUNIC ISRAR EDİYOR

Sarı-lacivertlilerin orta sahadaki transfer hedefi ise Milan'dan Rade Krunic. Krunic, Milan ile yaptığı sözleşme yenileme görüşmelerinden sonuç alamadı.

Sezon başında da Fenerbahçe'ye gelmek isteyen Krunic, İtalyan ekibinden devre arasında ayrılmak istiyor. Sarı-lacivertliler, Krunic transferi için 3-4 milyon Euro'luk bir bütçe belirlediği, bu rakamın üzerine çıkmayı düşünmediği öğrenildi.

Boşnak yıldız, vatandaşı Edin Dzeko'dan da Fenerbahçe ile ilgili önemli bilgiler aldı. Kanarya bu işi bitirmek istiyor.