Fenerbahçe’nin rakibi Slavia Prag: Teknik direktörümüzün dileği gerçek oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe ile eşleşen Çekya ekibi Slavia Prag sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Çekya ekibi kura öncesi Fenerbahçe ile eşleşmek isteyen teknik direktörlerinin dileğinin gerçekleştiğini belirtti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Fenerbahçe’nin rakibi Slavia Prag oldu. Çekya ekibi, Fenerbahçe ile eşleşmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Slavia Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky, kura çekimi öncesinde Fenerbahçe ile rakip olmak istediklerini ifade etmişti.

Trpisovsky, “Stadyumları ve kulüpleri tanımak isterim. Bu yüzden Fenerbahçe'yi istiyorum. Güzel bir stadyumları var ve müthiş bir ortam olur. Kurada bize daha önce oynadığımız takımlar gelsin istemiyorum” şeklinde konuşmuştu.

Kura çekiminin ardından kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Teknik direktörümüzün dileği gerçek oldu” ifadeleri kullanıldı.