Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu’ndaki muhtemel rakibi belli oldu
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev'i elemesi halinde 3. Ön Eleme Turu'nda karşılaşacağı rakibi Sturm Graz oldu. Sarı-lacivertliler'in Dinamo Kiev'e elenmesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı muhtemel rakibi de Slovacko oldu.
Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu kura çekimi İsviçre’nin Nyon şehrinde gerçekleştirildi. 2. Ön Eleme Turu’nda temsilcimiz Fenerbahçe’nin Dinamo Kiev’i elemesi halinde karşılaşacağı rakip Avusturya’dan Sturm Graz oldu.
Sarı-lacivertliler, 2. turu geçmesi halinde 3. Ön Eleme Turu maçlarına 2 veya 3 Ağustos’ta sahasında, 9 Ağustos’ta ise deplasmanda çıkacak.
Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Fenerbahçe 2. Ön Elem Turu’nda Dinamo Kiev ile ilk maçını 20 Temmuz Çarşamba, rövanşını ise 27 Temmuz Çarşamba günü İstanbul’da oynayacak.
Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi ise 2 Ağustos’ta gerçekleşecek.
3. ÖN ELEME TURU EŞLEŞMELERİ
- Monaco – PSV
- Dinamo Kiev/Fenerbahçe – Sturm Graz
- Union SG – Rangers
- Benfica – Midtjyland/Larnaca
FENERBAHÇE EĞER KIEV’E ELENİRSE…
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde Dinamo Kiev’e elenmesi halinde Avrupa Ligi 3. Eleme Turu’nda Çekya ekibi Slovacko ile karşılaşacak.